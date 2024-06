„Kicsit szétesett a zenekar” – Nagy Feró a Beatrice jövőjéről vallott

Az énekes az év elején jelentette be, hogy két tag is elhagyja a Beatrice zenekart, akik közül az egyik Nagy Feró fia, Nagy Hunor. A zenészlegenda most az Abaházi Presszóban mesélt arról, hogy mik a terveik Csillag Endrével a továbbiakban, és mi lesz a sorsa az ikonikus Beatrice-nek.

Nagy Feró elárulta, mi lesz a Beatrice-vel a két tag távozása után. (Fotó: YouTube)

A Kossuth-díjas énekes ugyan nem egy félős típus, de bevallotta, a változásokat nem kedveli:

Nem ijedtem meg, mert én bízom magamban. És az élet rákényszerített arra, hogy váltsak. Én nagyon nehezen tudok váltani, mert ha van egy zenekar, és az működik, még ha nem is olyan jól, de hagyom működni, végül is 15 embernek adunk kenyeret. Nekem az utóbbi 10-15 évben az volt a bajom, hogy nem volt zeneszerző társ. Írtunk egy-két új nótát, de kínszenvedés volt.

Feró nem titkolja valóban megviselte a zenekart a tagok távozása, ennek ellenére nem állnak meg, és csak előre néznek:

Kicsit szétesett a zenekar, mondhatjuk azt nyugodtan, mert ha egy ember is elmegy, azzal megváltoznak a családi viszonyok.

„Nálunk ez különösen igaz, mert a gyerekem is elment. Most egy kísérleti stádiumban vagyunk, hogy hogy lesz ebből egy család, ezt majd meglátjuk, de minden esetre egy igazi kéttagú család lett belőle.”

Nagy Feró tudja, hogy nem könnyű eset

Bár nem rágódnak a múlton, azt azért elárulta, miért és hogyan is történt ez az átalakulás: