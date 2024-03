Nagy Feró: Hatalmas papucs lettem, amióta házas vagyok

Egyet kell megjegyeznie mindenkinek: ha hazajön a férj, akkor egy jó feleségnek akkor is szeretnie kell, ha nem éppen rózsaillatú. Szerelmes, nem? Akkor ezt is szeretnie kell. Hiába nehéz egy rockerrel, hiszen határozott egyéniség, megy a feje után, de akkor is ő a férjem, és mindennél jobban szeretem.