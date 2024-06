Horváth Gréta sosem hallott sztorit osztott meg édesapjával: összetörtek egy bicajt!

Horváth Gréta mindig is család centrikus volt. A minap megosztotta a közösségi oldalán azt, milyen a kapcsolata az édesapjával. Az érzelmes posztban több olyan sztorit is elmesélt, amiket még sosem hallhattunk. Ilyen volt az is, amikor Horváth Gréta és az édesapja véletlenül összetörtek egy kamerát és egy bicajt. Mindemellett az is kiderült, hogy mennyi közös tulajdonsága van az influenszernek és apukájának.

Horváth Gréta édesapjáról vallott. (Fotó: hot! magazin archív)

Nincs még egy olyan ember a Földön, aki képes a pulzusom 70-ről 270-re felküldeni, egyetlen beszólással.

„Ez azért van, mert te is temperamentumos vagy, és nagyon határozott, rohadt nagy igazságérzettel. Az utóbbit sajnálom, hogy megörököltem, könnyebb lenne az életem nélküle. De nálad jobban senki nem érti meg, ha a világ igazságtalanságait rádöntöm, és közösen puffogunk. A humorod neked a legjobb a családban, ezt azért büszkén gyakorlom minden áldott nap én is. Ez a teperés és folyamatos küzdés, "világmegváltás" is tőled ered. Messzebbre vitt ez, mint korábban gondoltam volna” – fogalmazott Gréta.

Horváth Gréta édesapja és influenszer lánya sok mindenen keresztül mentek már

Gréta nem tagadja, hogy volt már pár összetűzés közte és édesapja között, ám ezeket minden alkalommal meg tudták oldani:

„Sok dolgot kibekkeltünk már együtt.

Sértődtünk meg egymásra, békültünk ki sírva.

Nálad jobban senki nem teszi magát a mulatósra papucsban.

Törtünk már össze becsípve kamerát, bicajt.

Sok közös vicces élményt megéltünk már. Van egy nézés, amit szerintem csak én értek veled cinkosan. Örülök, hogy az APUKÁM vagy!”