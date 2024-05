„Szív leszakad” – Nem hiszed el, kivel repült Horváth Gréta

„Ha valamiért érdemes teperni, akkor ezek a pillanatok visszavonhatatlanul azok.” – írta friss bejegyzésében Horváth Gréta. A csinos influenszer különleges születésnapi meglepetéssel készült a 74 éves nagymamájának: repülőútra vitte Kácsi mamát, azaz Juliskát! Ennek kapcsán Horváth Gréta több videót is közzétett: az egyikben arról mesél az ünnepelt, milyennek képzeli a nem mindennapi ajándékélményt, a másik pedig a repülés különleges pillanataiba enged betekintést. A rajongók odáig vannak a felvételek láttán, ömlenek a hozzászólások!

Élményt adni élmény! Horváth Gréta repülőúttal lepte meg 74. születésnapja alkalmából a nagymamáját (Fotó: TV2)

Kácsi mama ilyennek képzelte a repülést:

„Egy kicsit parázni fogok biztosan. Olyannak gondolom a felszállást, hogy a gyomrom a fejemben lesz. Mint amikor lánchintán voltunk valamikor.”

Ehhez képest végül a felvételek alapján a repülés maga volt az élmény Kácsi mamának. De nem csak neki!

„Sikerült! Repültünk! Nála nyaraltam, most pedig én viszem el nyaralni. Tagadhatatlanul felnőttem...

Annyi minden kavarog bennem, tele szívem. Ha valamiért érdemes teperni, akkor ezek a pillanatok visszavonhatatlanul azok. Büszke is vagyok most igazán, meg hálás is.”

– írta Instagram-oldalán a megosztott videó mellé Horváth Gréta. Majd hozzátette:

„Imádtam! Totál bátor volt. Leszállás volt neccesebb, meg a kanyarodás. Azon meglepődött nagyon.”

A felvétel láttán röpködtek a hozzászólások!

„Olyan jó látni, hogy milyen boldog Kácsi mama! Irigyellek picit, hogy Te ezt még megteheted, sajnos én már nem tudom. Pedig mindent megadnék az ilyen pillanatokért! Élvezd ki és érezzétek jól Magatokat!”

– jegyezte meg egy rajongó.

„Ahhh, de szeretem! Szív leszakad! Csoda lélek vagy, Gréta! Sok szép élményt kívánok nektek! Ölelés”

– fogalmazott más.

„Őszinte leszek, én is meghatódtam! Maradj mindig ilyen, Gréta!”

– fogalmazta meg a kívánságát egy hozzászóló.

„Lehetsz valakinek unszimpatikus, lehetsz nagyképű, lehetsz műnő, lehetsz sok, lehetsz kevés, lehetsz giccs, lehetsz bármi, de ez mindent felülír! Csodás élményeket és együtt töltött időt Nektek!”

– vélekedett egy kommentelő.

„Nem kellenek ide szavak, a videó mindent elmond”

– jegyezte meg valaki.