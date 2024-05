Csuti kisfia az apukájára szeretne hasonlítani

Szabó András Csuti amellett, hogy sikeres üzletember, igazi családapa is, aki mindenre képes a gyermekeiért, Medoxért és Nináért. Korábban a Metropol már megírta, hogy a büszke édesapa hajlandó arra is, hogy lánya készítse el a frizuráját és a sminkjét, amivel még a közösségi oldalán is büszkélkedett.

Csuti mindent megenged a lányának, még sminkeset is játszhatnak együtt – Fotó: Csuti Instagram-oldala / Csuti Instagram-oldala

Nemrég nagyobbik gyermekével, Medoxszal töltött egy kis időt, amit a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében is megosztott. Apa és fia ugyanis együtt voltak borbélynál, ami egy kisfiú életében komoly fordulópont. Természetesen mivel Csutira szeretne hasonlítani, így egyértelmű volt számára, hogy olyan frizurát szeretne, mint apukájának van. Csuti nem is volt rest, egy közös képpel dicsekedett el a rajongóknak.

Apa, olyan a hajam, mint neked

– osztotta meg Csuti, ahogyan éppen egyenfrizurával mosolyognak a kamerába.

Gyűrűt kapott Csuti

Az üzletember gyakran megosztja a rajongókkal azokat a pillanatokat, ahol a gyerekek kifejezik iránta érzett szeretetüket apró rajzokkal, csecsebecsékkel. Pár hónappal ezelőtt egy fotót tett közzé, ahol jól látszik: meggyűrűzték!

„Gyűrűt kaptam a kislányomtól! Fehérarany, és egyetlenegy darab van belőle az egész világon!” – írta a kép mellé Csuti. Röpködtek is az olvadozó hozzászólások, amikben csak dicsérni tudták az ékszert és az aranyos készítőjét is.