Durva sérülés: autóbalesetet szenvedett Csuti – Fotók

Rutinos sofőr Csuti, aki évek óta balesetmentesen közlekedik, ráadásul mindig nagyon kényes az autójára. Ezért is dühös most magára, mert egy ostoba mellényúlás miatt sérült meg gyönyörű szép, drága autója.

Csuti dühös magára, mert magának köszönheti a balesetet Fotó: Szabolcs László

Megsérült Csuti kocsija

Ostoba, elkerülhető balesetet szenvedett a sztárapuka a kocsijával, ráadásul úgy, hogy el sem hagyta a házuk udvarát. Büszkesége, az autója így is csúnyán megtört, amiért önmagát hibáztatja.

„A garázsajtót csukom be, de közben a garázskaput nyitottam ki és ugye ott állt az autó” – mesélte Instagram videójában Csuti. „Remélem gyorsan megcsinálják, én addig pár napig csereautóval járok. Szóval vigyázzatok, a garázskapu nem ugyanaz, mint a garázsajtó…”

Az üzletemberről egyébként tudni lehet, hogy szenvedélyesen szereti az autókat, most is egy mindennel felszerelt járgánya van. Imád vezetni és mindig is büszke volt arra, hogy annyira körültekintően vezet, eddig nem volt nagy balesete. S bár ez sem nevezhető nyilván nagy balesetnek, de a kára így is tetemes, a garázskapu egy alkatrésze beékelődött a jármű vázába, ezért az egész elemet kalapálni és festeni kell majd.

Az is kiderült tavaly, hogy Csuti bizony nemcsak a szép, de a nagyon gyors autókat részesíti előnyben, szereti meghajtani a vasat. Ebből tavaly Ausztriában baja is lett, lemeszelte a rendőr. A sztárapuka persze el is büszkélkedett büntetésével közösségi oldalán, mindössze 30 eurós csekket kapott, ami nagyon enyhének számít.

Csúnyán megsérült Csuti kocsija Fotó: Instagram

Összefogást szervezett

Csutit nemrég beállt a súlyos genetikai betegségben szenvedő debreceni kisfiú, Kneifel Ádin ügye mellé. A 3 éves kisfiú családja egy nagyon drága amerikai génterápiára gyűjt, akiknek a sztárok próbálnak segíteni. A tét hatalmas, hiszen a génterápia, amire gyűjtenek a szülők, elhozhatná az állapotmegtartást Ádin számára, így izmai nem sorvadnának tovább. A terápia ára azonban nagyon drága: 1,3 milliárd forintba kerül.