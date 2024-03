„Fogjunk össze ezért a tündéri kisfiúért” – a borzasztó betegséggel küzdő Ádinon segít Szabó Zsófi és Csuti

Kneifel Ádin még csak három éves, de élete már most sokkal nehezebb, mint a vele egyidősöknek. Bár ő még nem igazán tudja mit is jelent ez, egy súlyos genetikai betegségben, Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved. Az izomsorvadással járó betegséggel diagnosztizáltak tíz éves koruk körül kerekesszékbe kerülnek és csak ritkán érik meg a 30 éves kort. Az izmok sorvadása ugyanis lassan, de eléri a légzőszerveiket és végül feladja a harcot szervezetük. Ez ellen harcol a Kneifel család is, hogy megmentsék kisfiuk életét.

Csuti is a segítő sztárok között van, ő is Ádin gyógyulásáért fáradozik Fotó: Szabó András Csuti

„Segítsetek, hogy teljes életet élhessen ez az életvidám kisfiú”

Ádinért már több sztár is összefogott, Csuti, Rácz Jenő, Kucsera Gábor és Győrfi Pál is felszólalt a kisfiúért. Nemrég a sportolók is kiemelték Ádin történetét: Lékai Máté MKB Veszprém mezét egy liciten 90 ezer forintért vásárolta meg valaki, az összeggel a kisfiút támogatva, de Rubint Rella is elhatározta, hogy segít Ádinnak és szüleinek.

A tét hatalmas, hiszen a génterápia, amire gyűjtenek a szülők, elhozhatná az állapotmegtartást Ádin számára, így izmai nem sorvadnának tovább. A terápia ára azonban nagyon drága: 1,3 milliárd forintba kerül. Az idő ráadásul folyamatosan ellenük dolgozik, ugyanis Ádin a Duchenne-szindróma egyik gyorsabb lefolyású fajtájával küzd, így ő akár már hatéves korára kerekesszékbe kerülhet. Most még több sztár állt be a kisfiú ügye mellé és kérik az embereket, hogy segítsenek Ádinon, ahogy ők is teszik.

Szabó Zsófi is tenni szeretne Ádinért Fotó: Polyak Attila

Kérlek benneteket, aki megengedheti magának, fogjunk össze és segítsünk ennek a tündéri, életvidám kisfiúnak, hogy teljes életet élhessen és meggyógyuljon – szólította fel a segítségre követőit Takács Zsuzska Instragramon. Szintén a népszerű képmegosztó oldalon hívta fel a figyelmet Ádinra Kabát Peti, Solti Berni és Szabó Zsófi is.

A legjobbakat kívánom és itt vagyok

– írta Ádin édesanyjának, Anikónak a TV2 műsorvezetője. Sokan fogalmaztak meg kedves üzenetet a Kneifel családnak. A legtöbb sztár biztatni próbálja a családot, hogy sikerülni fog a gyűjtésük és minden rendben lesz Ádinnal.

„Ha egymillió ember átutalja egy zacskó sós mogyoró árát, megmenti Ádint”

Vajna Tímea a Facebookon hívta fel a figyelmet Ádin harcára, megosztva Csuti videóját a kisfiúval. Ő is azt kéri, hogy aki csak teheti, támogassa a tündéri kisfiút és fogjanak össze, hogy megmentsék Ádin életét.

Rubint Rella egy zacskó sós mogyoró árához hasonlította azt az összeget, amiről ha egymillió ember lemond és átutalja Ádinéknak, már meglenne az 1,3 milliárd forint a génterápiára. Ha egymillió ember egyszeri alkalommal lemond arról, hogy sós mogyorót vegyen és az árát átutalja az 10403428-50527076-84681003-as számlaszámra, akkor egy csodaszép szőke kisfiú életét mentheti meg. Hiszem, hogy ez pokolian apró áldozat azért, hogy ennek az izomsorvadásos betegségnek három és fél éves áldozatán segítsünk. A mi pénzünkön és jóindulatunkon múlik, hogy hosszú éveken keresztül alkossanak boldog családot Ádin és szülei – írta a sportoló Facebook-bejegyzésében.