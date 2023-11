Szorítja őket az idő: végig kell néznie a szülőknek, ahogy Ádi leépül

Belegondolni is nehéz, hogy mit élhet át egy szülő, akinek azt mondják az orvosok: egyetlen gyereküknek néhány éven belül lélegeztetőgépre lesz szüksége, és meg vannak számlálva a napjai. Az egyetlen kezelés pedig - ami megmenthetné a kicsi életét - szinte megfizethetetlen.

Ádi / Fotó: TV2

Azzal megbirkózni, hogy első sorból nézhetjük végig, ahogy ő leépül, azzal nem lehet. Amikor egy esély jön, megkapjuk azt is, hogy megfizethetetlen

- mondta az összetört édesanya a Tényeknek.

Ádi most még vidáman játszik, de éveken belül akár szülei el is veszíthetik a kicsit. A gyermek komplikációk nélkül született meg, a szülők a legboldogabbak voltak. Egy évvel ezelőtt azonban egy szempillantás alatt minden megváltozott: a kicsi étvágytalan volt, így vérvételt végeztek el rajta, ami súlyos diagnózishoz vezetett. Kiderült, hogy Ádi izomsorvadásos betegségben szenved, ami a végtagok után a belső szerveit is eléri.

A betegséget egy hibás gén okozza, ami Ádinál újonnan alakult ez ki, nem szüleitől örökölte.

Egy különleges génterápiás kezelés segíthet a kisfiúnak, amelyet kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban végeznek. Az ára azonban 1,3 milliárd forint, a szülők így gyűjtésbe kezdtek és bíznak benne, hogy fiukat meg tudják menteni.