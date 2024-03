„A pici fiának írt, utolsó zenéjén keresztül odafentről is gondoskodni fog róla” – meghalt a kisgyermekes énekesnő

Mindössze 31 éves korában elhunyt Cat Janice, a népszerű énekesnő, aki rákkal folytatott harcát dokumentálta a legismertebb közösségimédia-platformon, a TikTokon. Az énekesnő utolsó dalát a „Dance you outta my headet” a kisfiának ajánlotta, hogy „valamit maga mögött hagyhasson” a gyermekének. A dal pillanatok alatt világsiker lett, a Spotifyon már több mint 12 milliószor játszották le, a TikTokon pedig több százezren osztották meg a felvételt. Catnél három évvel ezelőtt diagnosztizáltak szarkómát, amely a csontokból kiinduló rosszindulatú daganat. Harcáról a betegség ellen mindig is őszintén beszélt a nyilvánosság előtt, és bár egyszer már tünetmentesnek nyilvánították, újra kiújult a rákja, és amikor érezte, hogy közeledik a vég, megírta búcsúdalát a fiának.

Most a The Guardian számolt be róla, hogy 31 évesen, február végén életét veszítette Cat. Az utolsó heteiben már járásképtelen volt a fájdalomtól, de az utolsó pillanatáig küzdött. Családja az Instagram-oldalán hozta nyilvánosságra a tragikus hírt:

Ma reggel, gyermekkori otthonában, a szerető családjával körülvéve Catherine békésen belépett a mennyei teremtője fényébe és szeretetébe. Örökké hálásak leszünk a szeretetáradatért, amit tőletek kapott Catherine és a családunk az elmúlt hónapokban. Cat látta, hogy a zenéje olyan helyekre jut el, amire nem számított, és megnyugtatta az a tudat, hogy a zenéjén keresztül továbbra is gondoskodni fog a fiáról. Ez nélkületek nem jöhetett volna létre.

2021 novemberében fedezték fel a szarkómát Cat szervezetében, és bár 2022 júniusában bejelentette, hogy végre tünetmentes, később a rák visszatért és megtámadta a tüdejét. Utolsó heteiben már egy hospice-házban élt, amíg haza nem tért szülőházába, hogy ott aludjon el örökre. Cat az utolsó dala minden egyes bevételét a kisfiának ajánlotta fel. A szám január 19-én jelent meg, és az első helyezést érte el a TikTok Billboard top 50-es listáján.

A dalaim minden jogát a fiamra írattam, hogy valamit magam mögött hagyhassak, még ha nincs is sok mindenem

– mondta el Cat az egyik január videójában.

Az elmúlt néhány hétben már a járásképtelenség csapdájába estem, de ez segített emlékeznem, hogy amikor a mennybe kerülök, akkor táncolni fogok Istennel, és szárnyalni fogok a felhők felett. Alig várom

– mondta el utolsó videójában a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő.

A Dance you outta my head című számot itt tudjátok meghallgatni: