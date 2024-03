„Őrületesen fájt, a fél fejem be volt dagadva” – szörnyű, min ment keresztül Bangó Margit lánya

Embert próbáló időszakon ment keresztül Bangó Marika, aki épp tavaly karácsony előtt újultak ki a szájsebészeti problémái. Bangó Margit lánya a Metropolnak elmesélte, hogy egy úgynevezett tályog alakult ki a szájában, a feje pedig kétszeresére dagadt, így nem is igazán tudott átszellemülni az ünnepekre.

Bangó Marika fogait műteni kellett Fotó: Facebook

Főleg miután megtudta, hogy operálni kell!

„Nagyon dühít, hogy megint a fogammal adódott probléma. Most ott tartunk, hogy áprilisban három fogam helyett is implantátumot fognak beültetni a számba, ám még így is hónapokig tart majd, mire teljesen rendbe jövök. Azt is hozzá kell tennem, hogy nálam egy fogászati műtét nem megy olyan egyszerűen, mivel vérhígítót szedek és így mindig ellenőrizni kell az INR-értékemet, nehogy valami baj legyen. Ez az egész beavatkozás őrületesen fájt, a fél fejem be volt dagadva, nagyon örülök, hogy túl vagyok a nehezén”

– mesélte a Metropolnak Bangó Marika, akinek nem először gyűlt meg a baja a fogaival. Néhány évvel ezelőtt egy valóságos tortúrán ment keresztül!

Öt éve marhacsontot ültettek Bangó Marika szájába

Bangó Margit lányának 2019-ben egy cisztát találtak a szájában, ami miatt teljesen szétbombázták a fogait. A második műtétre 2019. április végén került sor, amelynek során marhacsontot ültettek be a szájába. Az a beavatkozás sem volt egy leányálom:

„Persze érzéstelenítettek, de így sem kellemes, ha az ember szájában másfél órán át matatnak. Azt hittem, leszakad a fejem, ami végig jobb oldalon volt, mivel a bal oldalt műtötték. Egyáltalán nem volt egy sétagalopp. Most nem tudok mit tenni, egyben nyelem le az ételt. Úgy eszem, mint valami állat, egy piton” — mesélte akkor a Ripostnak az énekesnő.