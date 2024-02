Szőcs Reni plüssmackóját ajánlotta jótékonysági licitre

Szőcs Reni lassan egy éve, hogy az éneklés mellett édesanyaként is helyt áll minden nap. Nemrég pedig a koraszülöttek megsegítésében is szerepet vállat.

Szőcs Reni kérdés nélkül állt be a Plüss Kommandó megsegítésére. (Fotó: Ripost)

„Még decemberben léptem fel egy jótékonysági koncerten, ahol megismerkedtem a Plüss Kommandóval. A fellépők mint én is, egytől egyig éltünk a lehetőséggel, hogy segítsünk. Mindig is szívügyem volt, hogy segítsek” — kezdte mosolyogva az énekesnő, aki azt is elmondta, hogy örült a megismerkedésüknek, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy minél sikeresebb legyen az akció.

Reni azt is elmondta, hogy sokan nem is tudják az emberek mennyire megterhelő lelkileg egy édesanyának, ha a kisbabája koraszülött.

„Sokan nem tudják mivel jár, ha egy gyerek koraszülött. Nem tudják például milyen egy olyan pelus. Én sem láttam, de ledöbbentem, hogy mennyire kicsi. De ha van megfelelő segítség, akkor úgy gondolom ez az!

Érdemes támogatni őket, mert egy életet menthet meg az ember vele. Hiszen azért kőkemény dolog, mert nincs meg az a pillanat anya és gyermeke között, amit aranyórának hívnak.

Nekik sajnos nem adatik meg ez a csoda. De hihetetlenül erősek ezek a picik és igyekeznek mindent bepótolni, ami »kimaradt« számukra” — mondta a TV2 Star Academy győztese.

Saját mackóját ajánlotta fel Szőcs Reni

Reni a licitre egy igen különleges maciját ajánlotta fel. Méghozzá azt, amihez életének számtalan emléke és pillanata fűződik.

Ezt a macit még 7 évesen kaptam, azóta mindig velem volt. Mondhatom, hogy minden fontos momentumánál velem volt az életem során, a kötözések során is

— büszkélkedett Szőcs Reni.