Szőcs Reniék megmutatták, milyen volt erdélyi lagzijuk — videó

Szőcs Reni és férje már a járvány alatt 2020-ban egyszer már örök hűséget fogadtak egymásnak polgári szertartás keretében, azonban az igazi lagzi és a temploma szertartás váratott magára. Tavaly szeptemberben viszont elérkezett a várva várt nap és végre a templomi szertartást és a lagzit is méltó módon megtarthatták a családjuk körében. Erről mutatott most videót az énekesnő.

Szőcs Reni kislánya, Amélia is ott volt velük a templomi szertartáson (Fotó: Ripost)

A nagy napról készült videót nemrég tette közzé az énekesnő Instagramon és a YouTube-on. A videóban már a nagy pillanat előtti előkészületekbe is bepillantást nyerhetünk. Valamint a pár fogadalmait is meghallgathatják a nézők, mielőtt felhúzzák egymás kezére a karikagyűrűt szeretteik körében. A templomi szertartáson házaspár kislánya, Amélia is ott volt, aki tavaly májusban született.

Reni egy rövid szöveget is írt a videóhoz:

Köszönjük mindenkinek, aki velünk volt életünk egyik legmeghatározóbb napján! Mindenki hozzájárult ahhoz, hogy még emlékezetesebb maradjon számunkra ez a nap.

Szőcs Reni minden évben hálát ad a jó dolgokért

Az énekesnő mindig hálát ad az év végén Istennek, azért, amit kapott abban az évben. A 2023-as évben pedig bőven akadt olyan dolog, amiért hálás, ezekből kaptunk ízelítőt az esküvői videójukban is.

Annyira gyors az egész világ, még év végén sem lassítunk le, hogy kicsit végiggondoljuk a dolgokat. Én ezzel a szokással próbálok lefékezni, hálát adni, elgondolkozni. Nekem beválik, és ennek köszönhetően elmondhatom, hogy csodálatos volt számomra a 2023-as év. Olyan események történtek velem, amikre régóta vártam már, megházasodtam és anyuka lettem

– írta meghatottan a TV2 sztárja év elején.