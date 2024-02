Szőcs Reni a szülés utáni időszakról: „Mindentől elsírtam magam”

Szőcs Reni, az egykori Star Academy győztese kilenc hónapja osztotta meg a hírt, miszerint megszületett a kislánya. A hatalmas bejelentés megnyugtatott mindenkit, ugyanis késve indult be a szülés, de végül nem volt semmi komplikáció, a baba egészségesen jött világra. Az elmúlt közel egy évben sok mindenen ment keresztül az énekesnő, volt sok jó, de rossz pillanata is, azonban már teljesen belerázódott az anyukaszerepbe.

Szőcs Reni a szülés utáni időszakról mesélt, ami nem volt neki könnyű (Fotó: Ripost)

„Igazán különleges volt az elmúlt lassan egy évem a szülés óta. Az eleje, bevallom, hogy kőkemény volt. Sokan máshogy élik meg, de van egy kifejezés, a baby blues, ami a szülés utáni depressziót jelenti. Az első hetekben ezt éltem át, és ehhez még párosult is a hormonális esés. Nekem azért volt nehéz, mert mindentől elsírtam magam, akár még a legapróbb dolgok miatt is” – kezdte a Metropolnak az énekesnő, akiben felmerült az a kérdés is, hogyan fogja ellátni gyermekét, de nagyon gyorsan felvette az anyaságtempót.

Az énekesnő hamar belerázódott a gyereknevelésbe (Fotó: Szabolcs László)

Szőcs Reni kapott segítséget

Reni sok segítséget kapott édesanyjától, sőt párjától is, aki beleállt a dolgokba, mint egy igazi férfi. Így máris könnyebb volt az anyukának:

„Volt persze segítségem, ugyanis az anyukám és a párom végig velem volt. Ez nagyon sokat számított. Ahogy eltelt egy kis idő, én is éreztem, hogy el tudom látni a kicsit, és egyre jobban kinyílt a világ nekünk. Nagyon örültem, hogy ilyen kellemes érzés lett, mert az elején volt bennem egy gát” – mondta Reni, aki elárulta, kislánya mosolya mindig bearanyozza a napjait.

Arany mosoly

Minden anyuka elérzékenyül, amikor látja babáját önfeledten mosolyogni, miközben megéli a világ első impulzusait. Ez alól Reni sem kivétel:

„Bearanyozza a napomat, amikor meg tudom nevettetni, vagy valamin mosolyog. Meg az is lenyűgöző, ahogy látom, hogy figyel rám, tanul tőlem, próbálja megérteni a dolgokat. Még csak kilenc hónapos, de nagyon leköti, amikor mesét olvasok neki. Ha esetleg felkelne az este közepén, a dúdolásomra, vagy éneklésemre simán visszaalszik” – jegyezte meg az énekesnő, aki nagyon sokat szokott kislányának énekelni.