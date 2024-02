Ajjaj! Nem csak Baukó Éva szenvedett autóbalesetet

A hétvégén Baukó Éva autóbalesetétől volt hangos a sajtó. Ahogy azt a Metropol megírta, az egykori villalakó figyelmetlenségből villamos elé kanyarodott, a kötöttpályás jármű pedig letarolta a kocsija jobb elejét. A balesethez kivonult a tűzoltóság, rendőrség és a mentők is. Évát kórházba szállították, ahol megállapították, nem szerzett komoly sérüléseket. Nem ő az egyetlen híresség, akinek az elmúlt években autóbalesete volt…

Baukó Éva hétvégén autóbalesetet szenvedett. Nem ő az egyetlen híresség, aki koccant az elmúlt években (Fotó: Markovics Gábor)

Stohl András újra koccant

A népszerű színész 2002-es autóbalesete még most tisztán él a köztudatban: Aszód és Gödöllő között borult fel az autójával, súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Néhány évvel később, 2010-ben pedig Fót felé okozott balesetet. Mindkét esetben alkoholt mutattak ki a szervezetében. A sors, ha nem is teljesen önmagát ismételve, de megint lecsapott: tavalyi év utolsó napjaiban a Bors egyik olvasója számolt be arról, hogy a III. kerületben látta egy baleset helyszínén Stohl Andrást:

„Történt egy koccanásos baleset, igen” – ismerte el a lapnak a színész.

Stohl András egy hónapja is koccant (Fotó: Karnok Csaba)

A TV2 sztárja arca bánta

A Sztárban sztár leszek! egy korábbi szériájának versenyzője, Szaszák Zsolt még 2022-ben szenvedett horrorisztikus autóbalesetet. Súlyosan megsérült: eltört az arc- és homlokcsontja, valamint az orra is. Azóta számos műtéten esett át, a baleset nyomait pedig valószínűleg élete végéig az arcán viseli majd.

Szaszák Zsolt arcán több műtétet végeztek (Fotó: Karnok Csaba)

Kálloy Molnár Péter piroson ment át

Két évvel ezelőtt a Tündérkert színészéről, Kálloy Molnár Péterről derült ki: közúti balesetet okozott. A rendőrségi jelentés szerint áthajtott egy piros lámpán. Nagy sebességgel csapódott egy másik járműbe: a vétlen autó sofőrje nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, Kálloy Molnár Pétert pedig pénzbüntetésre ítélték.

Kálloy Molnár Péter a piroson hajtott át (Fotó: Markovics Gábor)

Rékasi Károlyt azonnal műteni kellett a baleset után

A színész 2015-ben, motorral hajtott haza egy forgatásról, amikor kanyarodás közben összeütközött egy autóval Budapesten. Azóta több mint tíz műtéten esett át Rékasi Károly, a történtek pedig lelkileg annyira megviselték, hogy még az élete eldobásán is elgondolkozott.