Heti top 5: Aurelio kislányát, Bódi Csabi luxusjárgányát, Köllő Babett tűzpiros bikinijét mutatta meg

Órákkal férje halála után színpadra lépett Csala Zsuzsa

Tíz éve hunyt el Csala Zsuzsa, az ország egyik legkedveltebb komikája. A színésznő többek között Bodrogi Gyulával, Nyertes Zsuzsával és Straub Dezsővel is együtt játszott. Utóbbival 40 évig dolgozott együtt a Vidám Színpad tagjaként. Kettejük kapcsolata sokkal tovább mutatott a szakmánál, de még a barátságnál is, szinte már testvérként tekintettek egymásra. Straub Dezső a Metropolnak mesélte, annyira jóban voltak, hogy akár az éjszaka közepén is felhívhatták egymást. Az évforduló kapcsán Straub Dezső kiemelte, hogy Csala Zsuzsában rengeteg vidámság volt, és hatalmas alázattal viseltetett a közönség és a színpad iránt. „Emlékszem arra, hogy éppen azon a napom, amikor a férje meghalt, együtt léptünk fel. Pont egy kabarét játszottunk, és senki nem tudott a történtekről. Mikor megkérdeztem tőle, hogy miért nem mondta, azt válaszolta: »Ez a kötelességem, a nézők egy vidám Csala Zsuzsát szeretnének látni, és azt is fognak!«” – emlékezett vissza a színész.

Csala Zsuzsa és Straub Dezső szoros barátságot ápolt (Fotó: Straub Dezső)

50 milliós luxusautót kapott ajándékba Bódi Csabi

Nagy az öröm a Bódi családban, Margó és Guszti fia, Csabi ugyanis egy olyan ajándékot kapott a famíliájától, amire biztosan egész életében emlékezni fog. A meglepetés egy hófehér BMW g70-es volt. Az az autó, amire a muzsikus már régóta fente a fogát, mégsem vette meg magának. A zenész a TikTok-oldalán osztotta meg közönségével a boldogságát, ahova rajongók tucatjai kommenteltek jókívánságokat. A járgányt egyébként Valentin-napra kapta a zenész, és bár egyelőre ideiglenes rendszám van rajta, mostantól kezdve mindenhova ezzel megy.

Bódi Csabit családja lepte meg a nem mindennapi ajándékkal (Fotó: TikTok)

Tűzpiros bikini feszül Köllő Babett testén

Szexi fotóval jelentkezett be a thaiföldi nyaralásról hazatért Köllő Babett. A TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorának szexi mestere a kellemes élmények mellett a mérleg másik oldaláról is beszámolt az Instagram-oldalán. Elárulta, hogy fantasztikus volt számára a pár nap pihenés, feltöltődött, hálás a sorsnak, hogy átélhette ezeket a pillanatokat. Bár a visszaállás már nehezebben megy számára az időeltolódás miatt. A színésznő rajongói dicsérték és lelkesítették kedvencüket, így próbálva lelket önteni belé. Rengeteg bókot kapott, de többen a csinos, tűzpiros bikinijére tettek megjegyzést.

Megolvadt Katalin szíve, ezt tette beteg édesanyjáért Sarolta hercegnő

Ahogy arról beszámoltunk, tervezett hasi műtéten esett át Katalin hercegné, bár azt nem tudni, hogy erre pontosan miért volt szüksége. Katalinnak a beavatkozás után még kórházban kellett maradnia, így érthető, hogy gyermekei nagyon örültek, amikor az édesanya végre hazamehetett a kórházból. Mivel a lábadozás még otthon is folytatódik, Sarolta hercegnő meglepte édesanyját, és úgy látszik, megtalálta a legédesebb módját annak, hogy segítsen neki! Egy bennfentes szerint Sarolta egy kikapcsolódós spa-napot szervezett az édesanyjának. Az nem derült ki, hogy ez az otthoni wellness pontosan mit takar, de el tudjuk képzelni, amint a kislány kifesti az édesanyja körmét, megcsinálja a haját vagy arcpakolást készít neki!

Katalin hercegné nemrég egy hasi műtéten esett át (Fotó: AFP)

Aurelio megmutatta kislányát

Aurelio két év után szabadult a börtönből, s bár még a büntetése nem telt le, a hátralévő időt már szerettei körében töltheti. Szabadulását azonban nemcsak emiatt várhatta nagyon, hanem azért is, mert végre megismerhette kislányát, Sofiát. 2022-ben röppentek fel először olyan pletykák, melyek szerint Aurelio apa lett a börtönben. Az egykori valóságshow-sztár nem sokkal később maga is megerősítette, hogy valóban született egy gyermeke egy korábbi kapcsolatából, ám akkor többet nem árult el a nagyvilágnak. Szabadulását követően azonban kiderült, hogy kislánya, Sofia már másfél éves, Aurelio pedig mindennap találkozhat vele. Nem is vesztegeti az idejét, naponta oszt meg fotókat a piciről, ahogy játszanak, s az is kiderült, gyermeke édesanyjával is közeli a kapcsolata. A minap is együtt kávéztak, ugyanis Aurelio naponta mindössze egy órát tölthet az otthonán kívül. De persze a négy fal között sem unatkozik: ideje nagy részét az édesanyjával tölti, de barátai és a kicsi Sofia is bármikor meglátogathatják.