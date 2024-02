Aurelio megmutatta kislányát: Sofia igazi kis hercegnő

Aurelio két év után szabadult a börtönből, s bár még a büntetése nem telt le, a hátralévő időt már szerettei körében töltheti. Szabadulását azonban nem csak emiatt várhatta nagyon, hanem azért is, mert végre megismerhette kislányát, Sofiát.

Aurelio megmutatta a kislányát (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio mindennap láthatja a kislányát

2022-ben röppentek fel először olyan pletykák, melyek szerint Aurelio apa lett a börtönben. Az egykori valóságshow-sztár nem sokkal később maga is megerősítette, hogy valóban született egy gyermeke egy korábbi kapcsolatából, ám akkor többet nem árult el a nagyvilágnak. Szabadulását követően azonban kiderült, hogy kislánya, Sofia már másfél éves, Aurelio pedig mindennap találkozhat vele.

Nem is vesztegeti az idejét, naponta oszt meg fotókat a piciről, ahogy játszanak, s az is kiderült, hogy gyermeke édesanyjával is közeli a kapcsolata. A minap is együtt kávéztak, ugyanis Aurelio szűk egy órát távol tölthet az otthonától. De persze a négy fal között sem unatkozik: ideje nagy részét édesanyjával tölti, de barátai és a kicsi Sofia is bármikor meglátogathatják.

„Mikor magam alatt vagyok, a kislányom erőt ad abban, hogy bírni kell, van értelme újrakezdeni a kinti életet. Ez ad stabilitást, hogy kint vár egy gyönyörű, egészséges kislány. De néha ez sem elég. Ezeket a mélypontokat megélem, hagyom, hogy átmenjenek rajtam. Elég sok ősz hajszálam lett, amióta bent vagyok; ha nem tenném ezt, akkor haj nélkül vagy fehér hajjal szabadulnék” – fogalmazott még a rácsok mögül Aurelio, akinek akkor is kislánya adott erőt. A börtönviselt sztár azt ígérte, új életet fog kezdeni a büntetése letöltése után, hiszen gyermeke végre megadta a stabilitást az életének.