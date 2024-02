Ezt tette először a börtönből szabadult Aurelio – Fotó

2021-ben 2 év 3 hónap letöltendő börtönre ítéltek Aureliót, az egykori valoság-show-győztest, mert társával elrabolták egy ismerősét. Mivel korábban kábítószer-birtoklásért is elítélték, a két büntetés összeadódott, így 3 és fél évet kapott.

Aurelio / Fotó: Máté Krisztián

Szombaton azonban kiengedték a fegyintézetből azzal, hogy büntetése hátralevő részét otthon töltheti le reintegrációs őrizetben. Miután 2022 februárjában bevonult a börtönbe, pár hónapra rá megszületett a kislánya, akivel most először találkozhatott személyesen. Egy képet is feltöltött kettejükről az Instagramra – ez az első posztja, mióta kiszabadult. Az egy napja írt bejegyzést már 15 ezernél is többen kedvelték, a legtöbb hozzászóló pedig arra intette, hogy mostantól kétszeresen is oda kell figyelnie arra, mibe keveredik.

Most már bármi meggondolatlant csinálnál, előtte gondolj egyből a kislányodra. Ne apa nélkül nőjön fel!

– szólt egyikük intelme.

Remélem, érte összeszeded magad és azt akarod, hogy ha a nevedet hallja, ne a cipője elejét nézze, hanem felemelje a fejét és azt mondja boldogan, hogy ő az én apukám!

– írta egy másik kommentelő.