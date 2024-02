Fontos döntést hozott Nagy Melanie: „Ez nyithat új kapukat!”

Nagy Melanie hosszú ideig párja, „G.w.M árnyékában élt”, hiszen elsősorban a két közös gyermekük nevelésével foglalkozott. Ám két évvel ezelőtt nagyot fordult vele a világ, egyedülálló édesanyaként – két gyermek mellett – újra munkába kellett állnia. Először a Rádió Dikh műsorvezetője lett, mellette sminkesként dolgozik és a televízióban is láthatjuk a saját műsorában. Azt viszont kevesen tudják, hogy korábban egyetemi diplomát is szerzett és a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, diplomáciai területen dolgozott. Ráadásul most nagyon úgy tűnik, hogy ismét visszaül az iskolapadba!

Nagy Melanie visszaül az iskolapadba

A gyönyörű édesanya Kembe Sorel podcastjében vallotta be, hogy hamarosan visszatér az iskolába, ugyanis szeretné folytatni a tanulmányait, és a jövőt tekintve sem rossz, ha képes több lábon állni. Azt azonban még nem döntötte el, hogy pontosan melyik szakot választja, hiszen időközben belecsöppent a média világába, ami szintén új kapukat nyitott meg az anyuka életében. Azt viszont tudja, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként talán akkor járna a legjobban, ha a fejlesztéspolitikai menedzsmentet választaná.

„Én nagyon szerettem az egyetemi éveimet, de nyilván ez két gyermek és munka mellett most egy kicsit más lesz. Van két irány, ami érdekel, az egyik a média világa. Én két évvel ezelőtt belecsöppentem ebbe az egészbe, azóta próbáltam felvenni az ütemet és az iramot, de a szakmaiságban szeretnék még fejlődni."

Ezért nagyon szívesen tanulnék kommunikációt, vagy pedig egy fejlesztéspolitikai menedzsment szakra jelentkeznék, ami jobban kapcsolódik ahhoz, amit korábban tanultam.

„Ugyebár én nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végeztem, ez pedig a mesterképzés lenne, ami az EU-s tanulmányok felé orientálódik, és azt gondolom, hogy ez nyithat új kapukat az életemben” – árulta el Melanie, aki hozzátette: büszke magára, hogy egyedülálló anyukaként sikerült idáig eljutnia, és a múltat a háta mögött tudta hagyni.