Micsoda fordulat! Műsorvezetőként bizonyíthat G.w.M exe, Nagy Melanie

Új életet kezdett Nagy Melanie! G.w.M gyermekeinek édesanyja mögött hosszú, rögös út áll, de úgy tűnik, megérte a rengeteg küzdelem. Most már boldogabb mint valaha, hiszen élete egyik legnagyobb álmát sikerült megvalósítania.

Valóra váltotta az álmát Nagy Melanie Fotó: Nagy Zoltán

"Jól vagyok, haladnak a dolgaim. Az elmúlt év után kezd összeállni a fejemben, hogy merre van az én utam. Azt hiszem, a válás nagyban hozzásegített ahhoz, hogy most itt lehessek, és megvalósítsam az álmaimat. Persze, akad így is nehézség bőven, de büszkén mondhatom, hogy egyedülálló édesanyaként eddig minden akadályt sikerült leküzdenem" – kezdte a Borsnak Melanie, aki igazán büszke lehet magára, hiszen amellett, hogy hamarosan megnyitja a szépségszalonját, a tévéképernyőkön is debütál.

Egy régi álmom valósult meg azzal, hogy a saját műsoromnak a háziasszonya lehetek. A Tükröm, tükröm egy átalakítós műsor lesz, melyben hétről-hétre segítünk a hölgyeknek abban, hogy megtaláljuk a stílusuknak és a koruknak megfelelő megjelenést. Egy komplett szépségcsapat áll majd a jelentkezők rendelkezésére, van fodrászunk, stylistunk, a barátnőm, Lakatos Vivien varázsol gyönyörű szempillát a lányoknak, én pedig a sminkjükről gondoskodom a műsorvezetés mellett

– tette hozzá az anyuka, aki a forgatások alatt egy anyaotthonba is szeretne majd ellátogatni, ugyanis fontosnak tartotta, hogy műsorában olyan személyek is szerepeljenek, akiknek a mindennapi életben nem adatik meg, hogy eljussanak fodrászhoz vagy sminkeshez.

"Sajnos rengeteg olyan nő van, aki nem engedheti meg magának, hogy elmenjen egy szépségszalonba, ezért szerettem volna nekik is megmutatni, milyen az, amikor egy nap csak körülöttük forog. Nekik is jár az énidő, hogy egy kicsit kiszabaduljanak a megszürkült hétköznapokból, és csak magukkal foglalkozzanak" – mondta.

A gyerekek a legfontosabbak

Bár szárnyal a karrierje, mindenekelőtt a gyermekei érdekét nézi. Éppen ezért nem volt opció számára, hogy a tanult szakmájában helyezkedjen el, hiszen úgy nem lett volna meg a mostani szabadsága. Kapott is ezért hideget-meleget, de mint mondja, nem érdeklik a negatív kritikák...

Az emberek könnyen ítélkeznek, úgy is, hogy nem ismerik a másik történetét. Nekem a legfontosabb az volt, hogy a munkám annyi szabadságot biztosítson, hogy a gyermekeimmel minél több minőségi időt tölthessek. Ezt pedig azzal tudtam megadni magamnak, hogy a saját lábamra álltam, nem függök senkitől. Ha a közigazgatásban dolgoznék, erre nem lenne lehetőségem, viszont a saját szépségszalonomban be tudom osztani az időmet, ahogy a forgatások alatt is

– fogalmazott Melanie.