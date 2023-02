Új életet kezdett G.w.M elhagyott barátnője

Nagy Melanie nevét egy ország ismerte meg, miután tavaly év elején kiderült, G.w.M elhagyta őt Kulcsár Edináért. A két gyermekével egyedül maradt édesanya nem volt könnyű helyzetben, azonban sikerrel vette az akadályokat és előnyt kovácsolt abból a figyelemből, ami őt körülvette. A Borsnak most elárulta, milyen tervekkel vágott neki az idei évnek, és hogyan érvényesül édesanyaként a karrierje.

Nagy Melanie saját szalont szeretne nyitni (Fotó: Nagy Zoltán)

Azt gondolom, hogy egy olyan típusú ember vagyok, aki igyekszik minden helyzetből a legtöbbet kihozni, illetve próbálom csak a pozitív dolgokat beengedni az életembe. Ez a figyelem, ami most körülvesz, annak ellenére szegeződött rám, hogy nem feltétlenül szerettem volna, de úgy vagyok vele, ha már a szakításom okán a középpontba kerültem, akkor kihasználom a lehetőségeket. Kaptam is egy felkérést, sikerült elhelyezkednem a Dikh Rádiónál és a televízióban is kipróbálhattam magam műsorvezetőként. Fontos volt, hogy az, amit én képviselek, átjöjjön a hallgatóknak és a nézőknek is. A jövőben is erre fogok törekedni, szeretnék minél többet átadni ebből

– kezdte Melanie, aki hozzátette, nem zárkózik el a televíziós szereplésektől sem, azonban megválogatja, milyen felkérésre mond igent. Az idejét azonban ügyesen kell beosztania, hiszen főállásban mindig édesanya marad, ám a munkája mellett az új kihívásokat is kergeti az életben.

„Az idei évben szerettem volna a rendszeres mozgást is beépíteni az életembe. Érzem magamon, a szervezetemen, hogy szükségem van erre az énidőre, illetve egyfajta keretet is ad az életemnek. Az elmúlt időszakban sajnos ez mind elmaradt... Tavaly januárban 10 kilót fogytam egy hónap alatt, nem nagyon volt időm és energiám sem azzal foglalkozni, hogy nekem most sportolnom kell... Most viszont elérkezettnek érzem az időt, hogy ennek is teret adjak. Sosem voltam sajnos egy sportos alkat, annak ellenére, hogy a szüleim próbáltak arra sarkallni, hogy minél több sportágban próbáljam ki magam, de valahogy mindig a művészetekhez lyukadtunk ki. A jógában viszont most megtaláltam azt a mozgásformát, amivel tudok azonosulni, jól érzem magam benne és szeretem is csinálni” – árulta el Melanie, aki komoly tervekkel vágott neki az új évnek. Láthatjuk majd képernyőn is, illetve saját szépségszalont is szeretne nyitni.