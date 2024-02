„Gratulálok! Gyönyörűek vagytok” – Csuti és 13 évvel fiatalabb szerelme közös fotóval jelentette be az óriási örömhírt, özönlenek a gratulációk

Már valamivel több, mint egy éve, hogy kiderült, Kulcsár Edina után ismét rátalált a szerelem Szabó András Csutira. A sikeres üzletember szívét a 13 évvel fiatalabb gyönyörű személyi edzőnek, Sudár Biankának sikerült elrabolnia.

Csuti és Bius nem is lehetne boldogabb Fotó: Markovics Gábor

Egyre komolyabbra fordultak a dolgok

A kis Medox és Nina apukája azóta is úszik a boldogságban, kapcsolatuk az idő múlásával pedig egyre komolyabbra fordult, ennek köszönhetően egy ideje már együtt is élnek, illetve még a család is bővült egy imádnivaló kiskutyával, Fradikával.

Óriási örömhírt jelentett be Csuti

Csuti most pedig egy óriási örömhírről számolt be, ugyanis teljesült egy nagy vágya: őt választották az Év Influenszerének. A díjátadóra természetesen szerelme, Bius is elkísérte, így még egy közös fotó is készült, amelyen le sem tagadhatnák, hogy milyen boldogok.

Az Év Influenszere lettem! Tegnap a Magyarországi Szóvívők Országos Egyesülete díjátadóján engem ért az a megtiszteltetés, hogy átvehettem ezt a díjat! Köszönöm szépen mindenkinek, aki érdemesnek talált rá, kiemelt helye lesz az otthonomban az biztos

– írta az üzletember a fotókhoz, amelyeknél egyet lapozva láthatod is a közös képet.

Özönlenek a gratulációk

Természetesen özönlenek a gratulációk, rengetegen írtak Csutinak:

„Gratulálok! Végre egy olyan influenszer, aki választékosan is beszél”

„Gratulálok!!! Gyönyörűek vagytok a pároddal!!”

„Gratulàlok Csuti!!! Gyönyörűek vagytok”

„Gratulálok, nagyon megérdemelted!”