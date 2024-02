"Kis sz*rházi" - elképesztő dolog szaladt ki Csuti száján

Noha sokan attól féltünk, hogy a Kulcsár Edinával való szakítás után Csuti el fog tűnni a nyilvánosság szeme elől, ez szerencsére nem így történt. Ahogyan Kulcsár Edina is éli az életét új élete szerelmével és gyermekeivel, Csutira is rátalált a boldogság. Ismét szerelmes, és mindent megtenne párjáért. Ugyanakkor nemrégiben egy tüneményes kiskutyát is beszerzett, akinek a Fradika nevet adta, és akit mindenhová magával visz. Szemmel láthatóan rajong ezért a blökiért a social guru, és nagyon sok közös fotót posztol. Most éppen arról számolt be, hogy egyszerűen nem bír betelni a puha kis szővével:

Hogy lehetsz te ennyire aranyos, puha, bújós, kis sz*rházi?!

- írja.