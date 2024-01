Csuti hatalmas bejelentést tett: "Óriási büszkeség ez nekem"

Szabó András Csutit annak idején még Kulcsár Edina párjaként ismerte meg az ország, de azóta már sok idő eltelt, és nincsenek már együtt. Elváltak, az egykori szépségkirálynő pedig már össze is házasodott az új szerelmével, G.w.M-mel, akivel egy közös gyermekük is született – de Csutinak is lett azóta új barátnője.

Csuti / Fotó: Bánkúti Sándor/Ripost

Csutit nemrég a Dancing with the Stars című nagy sikerű táncos vetélkedőben láthattuk a TV2-n, és ugyan nem sikerült megnyernie a látványos, izgalmakkal teli műsort, de abban mindenki egyetértett, hogy rengeteget fejlődött adásról adásra, és egy egészen új, meglepő oldalát mutatta meg a közönségnek.

Most pedig egy óriási bejelentést tett Csuti, ugyanis kiderült, hogy az egyik ruhamárkával közösen saját kapszula kollekciót dobott piacra, ráadásul az üzletekben ott van az ő életnagyságú papírfigurája is.

Elkészült a saját kapszula kollekcióm 🤩 Óriási büszkeség ez nekem

– írta Csuti, aki azt is megosztotta, hogy a barátnője, Sudár Bianka viccesen reagált az őt ábrázoló papírfigurákra, ugyanis azt mondta, hogy belőle egy is elég.

A rajongók gratuláltak neki, és írták, hogy alig várják, hogy a boltokban láthassák "őt" – itt lehet megtekinteni Csuti bejelentő posztját: