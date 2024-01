Kulcsár Edina megdöbbentő kijelentést tett a családjáról: „Ők nem a közös gyermekeink”

Kulcsár Edina és férje, Varga Márk, vagy ahogy a legtöbben ismerik, G.w.M körül mindig történik valami, hiszen valamivel mindig sikerül a címlapokra kerülniük.

Kulcsár Edina elárulta, miért nem látni már a gyerekeit Fotó: YouTube

Botrány botrány hátán

Az egyik legutóbbi húzásuk, ami miatt sokaknál kiverték a biztosítékot az az volt, hogy indítottak egy fizetős realityt a követőiknek, majd szinte rögtön az első adás után jött is egy nagyobb balhé, miután abban a páros előző házasságaiból származó gyermekei is feltűntek.

A dolgon ugyanis Edina volt férje, Szabó András Csuti, valamint G.w.M exe, Nagy Melanie is nagyon kiakadt, hiszen az engedélyük nélkül használták fel pénzszerzésre a gyerekeiket. Úgy látszik, hogy ez a dolog valóban komoly problémát okozhatott a mozaik családban, hiszen azóta nem is nagyon tűntek fel a kicsik a fizetős videókban, az egykori szépségkirálynő most pedig elárulta, hogy ennek mi az oka.

Ezért nem látni már Kulcsár Edina gyerekeit a fizetős realytiben

Kulcsár Edina az Instagram-oldalán tartott egy kérdezz-feleleket, melynek a lényege, hogy rajongói kérdéseire korlátozott ideig elérhető történetekkel válaszol. Az egyik kérdés pedig így szólt:

Medoxot és Ninát azért nem mutatod a realityben, mert Csuti nem engedi?

Majd jött is a háromgyermekes édesanya válasza: