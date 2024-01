Így összegezte Krausz Gábor 2023-at, ezt várja 2024-től – ömlöttek a kommentek!

Finoman és lényegre törően összegezte az elmúlt évet, s hasonló módon fogalmazta meg reményeit a 2024-es esztendővel kapcsolatban Krausz Gábor. Rengetegen voltak kíváncsiak arra, mit gondol a sztárséf a válása és Mikes Annával közös Dancing with the Stars-győzelme után.

2023-ról és 2024-ről egyaránt írt Krausz Gábor (Fotó: Karnok Csaba)

„2023 a mélységek és magasságok éve volt… 2024 pedig a lehetőségek, a szeretet és remélhetőleg a béke éve lesz”

– írta Krausz Gábor az Instagram-oldalán.

A sztárséf gondolatai és a hozzájuk csatolt fotómontázs mellett érdemes elmélyülni a rajongók hozzászólásaiban is. Ezekből szemezgettünk:

„Szurkoltam, hogy az utolsó képkocka Annával legyen!!!!!”

– jegyezte meg egy szimpatizáns.

Fotó: BS / Bors

„Sűrű volt az éved, hullámhegyek, völgyek, komoly próbatételek. Kudarcok, sikerek. Köztük a legnagyobb, hogy megláthattál egy másik világot is, a táncot, ami a legjobb kifejezőeszköz, hogy bánatot örömre fordíts, és ez Neked sikerült. Gratulálok hozzá! Nagyon szép pillanataid voltak a tánc során, mely világba Anna vezetett be. Nagyon jók voltatok! Boldog új esztendőt kívánok Nektek és szeretteiteknek!”

– fogalmazott egy másik rajongó.

„Gyors képváltások ide vagy oda, a végén akad olyan is, ami talán már nem a műsor alatt készült. Őszintén remélem, hogy nem vak a fél ország, és megtaláltátok egymásban a boldogságot. Anna egy csupaszív nőnek tűnik, és keménység ide vagy oda, a Séfek séfében is kedveltelek, a Dancing után pedig ez csak erősödött. Ha mégsem szerelem, kívánom, hogy egy életre szóló barátság legyen! Jó hatással vagytok egymásra! Azért azt hozzátenném, ha egy párt alkottok, becsülöm bennetek, hogy nem nyomjátok teli vele a médiát, és együtt próbáljátok megélni, főleg az elején! Igazán emberi hozzáállás. Jól van, na, drukkolok nektek én is, ahogy még sok más ember...”

– írta egy újabb kommentelő.

Nézd meg Krausz Gábor 2023-as évének montázsát, illetve olvasd el a többi kommentet az alábbi képre kattintva!