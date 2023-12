Így buliznak a TV2 sztárjai – Karácsonyi pulcsi az új mánia

Felrobbant az Instagram a sok poszttól, amit a TV2 sztárjai tettek közzé. Együtt buliztak a hírességek a közelgő karácsony miatt. A dress code viszont nem mindennapi volt. Olyan szettekben jelentek meg, mint még soha. Legtöbben az úgynevezett karácsonyi csúnya pulcsit választották, de volt, aki ünnepi pizsamában érezte jól magát.

Bulit szervezett a TV2 hírigazgatója Fotó: Bors

Mindenki jól érezte magát

Rengeteg kép készült az ikonikus eseményről. Lapunk ez alapján pedig összeszedte, kik jelentek meg a partin. Szervező a Gecse házaspár volt. Gecse Vivien, a TV2 hírigazgatója, valamint férje, Gecse Norbert, üzletember. Jó házigazdának bizonyultak, mivel mindenki agyon dicsérte az eseményt.

Csúnya pulcsis baráti karácsony 2023. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönöm Gecse Norbert

– írta Vivi az Instagram-posztja alatt.

Köszönjük a meghívást! Nagyon jól éreztük magunkat!

– válaszolt komment formájában Rubint Réka. Majd többek között Krasznai Dóra is reagált:

Köszönjük nektek ezt a csodás estét.

Viszont Barta Sylvia sem hagyhatta szó nélkül a történteket:

Ez a karácsonyi parti olyan szép volt, annyira kedves és meghitt. Jól éreztük magunkat.

Tehát tényleg jól sikerülhetett a buli, de a résztvevők felsorolásának itt még bőven nincs vége.

Minden meghívott jól szórakozott Gecse Vivienék karácsonyi buliján Fotó: Instagram

A meghívottak

Az eseményen megjelent még dr. Bodri Krisztina, a 2007-es Miss World Hungary cím nyertese, és Marsi Anikó is, a TV2 műsorvezetője. Emellett a csinos modell, Zimány Linda is karácsonyi csúnya pulcsiban pózolt, sőt Vasvári Vivien, a sztáranyuka is felkapta legizgalmasabb ünnepi szettjét. A pulcsit ugyanis egy bevállalós miniszoknyával kombinálta, ami egyszerűen vadító volt, és ezt a képek is jól visszaadják.

Ebben az összeállításban mégis talán Rubint Réka pizsamája kapná a legnagyobb tapsot. Pláne, mert Schobert Norbi bátran elvállata, hogy összeöltözik párjával. Szóval a fitnesz guruk kockás pizsamában várják az ünnepeket.