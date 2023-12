„Mi tényleg sértődékenyek vagyunk” – A Párharc kamerái előtt vallott Gáspár Bea

Visszatértek a kiesett játékosok a Párharc villájába. Azonban nemcsak meglátogatták a többieket, hanem egy utolsó, közös játékban is részt vehettek. Természetesen, ahogy azt a nézők már megszokhatták az idei évadban, ez a feladat se volt feszültségmentes. A Legek csatája közben nem volt olyan páros, akiket ne ért volna sértés, vagy minősítés egy másik pár részéről. Voltak, akik jobban, és voltak, akik kevésbé vették magukra a dolgot. Egy biztos, Gáspár Győző már nem csak a felesége szerint sértődékeny. Ennek hallatán pedig kicsit meg is sértődött a Párharc kamerái előtt.

Szerintetek ki volt a Párharc játékában a legsértődékenyebb?

– tette fel a kérdést Stohl András, a reality műsorvezetője. Erre többen elmosolyodtak, néhányan hezitáltak, de egyesek azonnal tudták a választ.

A Párharc műsorvezetője egy izgalmas játékra invitálta az idei évad szereplőit (Fotó: BS)

Mindenki Győzőéket írta?

Gáspár Bea gondolatmenete szerint rosszul lett feltéve a kérdés:

Itt az volt a fura, hogy úgy volt feltéve a kérdés, hogy páros. Én nem vagyok annyira sértődékeny, mint Győző. Ki a legsértődékenyebb párostag? Győzőke!

– viccelődött Bea utólag. Hiszen játék közben számítottak rá, hogy a legtöbben őket választják majd erre a titulusra. Így is lett. Kezdve Dorkával és Jodival, akik elsőként vallották be, hogy a Gáspár házaspárt írták a legsértődékenyebb párnak. Az indoklásuk hallatán Győző rögtön fel is kapta a vizet, úgy érezte álszentség, amit Dorkáék csinálnak. Bea viszont próbálta nyugtatni férjét.

Győző ezen nem kell megsértődni! Mi tényleg sértődékenyek vagyunk, tudom magunkról

– mondta Bea, amire Győző hallgatott is. A vitának pedig hamar vége lett.

Kiderült, hogy Győző elég sértődékeny típus (Fotó: BS)

Aztán jött a feketeleves

Amikor kicsit megnyugodtak a kedélyek, két páros újra Győziékre tette a voksát. Persze ezt már próbálták óvatosan kommunikálni a korábbiakból tanulva.

Mi kérdőjellel írtuk, hogy Bea és Győző

– nyilatkozta Király Peti, és párja, Nagy Anna. A nevetés pedig mindenkit elkapott, mikor Stohl András hozzáfűzte, hogy igazából már senki nem meri kérdőjel nélkül leírni Győzőék nevét. Ezt követően felszólaltak Halastyák Fanniék is.

Hát mi a Győzit írtuk, de tudja a Győző, hogy nagyon szeretjük őt. Ismerjük, tudjuk milyen

– fejtegette véleményét a páros.

Nem vagyok sértődékeny, de mikor a közösségben megy a jópofizás, az nálam nem fér bele

– hajtogatta az igazát Győző, amivel Bea sem értett egyet. A dolgot végül inkább ráhagyták a többiek, a közös játék pedig ment tovább. Újabb izgalmas kérdésekkel.