Félreérthetetlenül üzent Stana Alexandra Meggyes Dávidnak: ezt elviszi, le kell róla mondania

Stana Alexandra egyszerűen csodálatos! A Dancing With the Stars idei szériájában egészen a döntőig csodálhattuk a fantasztikus adottságokkal megáldott táncosnőt, és emberek tízezrei szurkoltak neki, hogy Marics Petivel együtt nyerjék meg a Dancing kupáját. Végül azonban Krausz Gábor és Mikes Anna aratták le a babérokat, és olybá tűnik, hogy Stana Alexandra magánélete összeroppant.

Stana Alexandra fergetegesen táncolt Marics Peti oldalán

A Bors már többször is beszámolt róla, hogy Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolatában probléma merült fel, és úgy tudni, hogy az álompár már szét is költözött. A két híresség most szünetet tart, de egyre aggasztóbb jelek figyelhetők meg.

Stana Alexandra tehát elköltözött, most pedig keményen üzent Dávidnak. Kitett ugyanis egy vadítóan dögös képet, és megmutatta kedvesének, hogy ezt a testet magával vitte, és érdemes átgondolnia, hogy mit veszíthet el.

Természetesen azonnal rengetegen szóltak hozzá, és sok férfi tett megjegyzést arra, hogy milyen vadító formában van a táncosnő. Ebből tehát könnyen levonhatja a következtetést Dávid, hogy Alexandra kelendő hölgy lesz, ha szinglivé válik majd.