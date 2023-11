Megszólalt Meggyes Dávid, ilyen hatással volt kapcsolatukra a Párharc

November 6-án igazi sztárparádéval tér vissza a TV2 nagy sikerű műsora, a Párharc. A legújabb epizódokban ismét hét vakmerő sztárpár vállalkozott arra, hogy harcba szálljon és bizonyítsa: kapcsolata minden próbatételt kiáll, leküzdve az időt, saját határait és félelmeit. A 3. évadban egyébként a kiélezett verseny során a taktikai küzdelem fokozódik, ebben a szériában a rivalizálás és egymás hátráltatása kap majd hangsúlyos szerepet…

Meggyes Dávid és Stana Alexandra kapcsolatának nem volt szüksége a megerősítésre (Fotó: BS)

Stana Alexandra és Meggyes Dávid is nagy reményekkel költözött be a villába, ami hetekig a pár otthona volt.

„Nagyon örültünk, hogy vagyunk annyira érdekesek, hogy ránk is gondoltak” – mesélte lapunknak Meggyes Dávid. „Mindketten versenyző típusú emberek vagyunk, mind a ketten sportolók vagyunk, vagyis voltunk, az egész életünk a versenyzésről szólt. Így nagyon motiváltan és nagyon nagy kedvvel álltunk neki a Párharcnak. És egyáltalán nem bántuk meg! Sőt! A kapcsolatunkban egyáltalán semmilyen negatív dolgot nem hozott. Mi nagyon sok időt töltöttünk együtt, impulzív személyiségek vagyunk, szeretjük a közösen eltöltött időt. Úgy fogtuk fel, hogy itt majd még inkább tudunk egymásra figyelni, még intenzívebb lesz a dolog, mert össze voltunk zárva hosszabb ideig. Ez is közös élmény, és ezt egy nagyon-nagyon jó kalandnak fogtuk fel, ilyenben még nem volt részünk!”

„Azért voltak félelmeim!”

A Dancing with the Stars gyönyörű táncosának szerelme azt is elárulta: bizony ő több vitára számított kettejük közt.

„Ennek az az oka, hogy nagyon szenvedélyesek vagyunk” – magyarázta. „Mert tudtam, hogy lesznek kiélezett helyzetek, voltak is, olyanok, amik nem tudtam, mit hoznak majd ki belőlünk. Nagyon szeretünk nyerni, én például sokkal jobban utálok veszíteni, mint amennyire szeretek nyerni. Ezért féltem attól, hogy esetleg másképpen állunk majd egy szituációhoz, de nagyon egy húron pendültünk ebben is. Minden félelmem hamar eltűnt! Ezért is mondom, hogy nem hozott a forgatás negatív dolgot, máskor is elvállalnánk! Szóval összességében erősített a kapcsolatunkon a játék, igaz, nem volt mit megerősítsen, mert nagyon biztos lábon áll a szerelmünk!”

Arról is kérdeztük Dávidot, mit szóltak a többi versenyző pároshoz.

„Nagyon jó közegbe kerültünk, nagyon megszerettük a stábot, azokat az embereket, akiket nem látni a televízióban, de akik azon dolgoznak, hogy ez a műsor jó legyen! Hiába nem látják őket a nézők, de majdhogynem ott éltek velünk. A brigádunk pedig nagyon érdekes összetételű és nagyon vicces. Különböző emberek, párosok, mégis egy nagyon jó kis banda alakult ki. Persze voltak viták, feszkók, összezördülések, de ezeket mind bent hagytuk a villában! Olyannyira, hogy van egy közös chatcsoportunk, ahol arról beszélgetünk, hogy tudjuk majd együtt nézni hétfőtől az adásokat!”