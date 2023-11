Igazak a pletykák Kiszel Tünde lányáról?

A Dancing with the Stars egyik párosa látványosan közel került egymáshoz. Kiszel Tünde lányáról, Hunyadi Donatelláról és Bődi Dénesről van szó, akik között a képernyőn keresztül is érezhető a szenvedély. Viszont arról csak találgatások folynak, mi lehet igazából a két fél között. Korábban még egy képet is közzétettünk, ahol Doni és Dini szinte csókot vált egymással. A műsor nézői sem gondolják, hogy a páros között csak barátság lenne, sőt egyre több fanoldal is létrejött már a médiában, ahol lelkesen összeboronálják őket.

Kiszel Tünde minden adás után Instagramon posztol a lányáról és táncpartneréről. A hétvégén még fanoldalak videóit is továbbosztotta, ami miatt a Metropol arra következtetett, hogy talán igazak a pletykák, és több ez a kapcsolat barátságnál. Az édesanya ellenben ezt finoman megcáfolta.

Nagyon kedvelem Dinit, és szerencsére jól működik a kémia közte és Donatella között, de csak a táncparketten

– állította Kiszel Tünde a Metropolnak.

Donatella és Dénes a Dancing with the Stars színpadán (Fotó: SZL)

Örül, hogy megismerte Dinit

Tünde különösen örül az ismeretségnek, mert kedves, jó kiállású férfinak tartja Dénest. Szereti nézni, ahogy lányával együtt táncolnak, így ha teheti – azaz eddig szinte minden alkalommal – személyesen vesz részt a Dancing with the Stars élő adásain. A nézők soraiból szurkol Doninak és Dininek, utána pedig a kulisszák mögött is gratulál a népszerű párosnak. Előző Instagram-posztjában így fogalmazta meg elismerését: Tele van a szívem hálával és szeretettel! Donatellám, büszke vagyok rád és nagyon szeretlek!