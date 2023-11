Állást változtat L.L. Junior

L.L. Junior élete legnagyobb üzletébe vágott bele: létrehozott egy food truck hálózatot, csirkés büféi már Budapest legnagyobb bevásárlóközpontjainak parkolóiban állnak, árai viszont nem olyan barátságosak, mint a konkurenciáé. Az énekes állítása szerint ez azért van, mert az ő csirkéi olyan minőséget képviselnek, amilyet a többiek nem tudnak.

Fotó: MG

Az élet túl rövid ahhoz, hogy depis csirkét egyél!

– ez a Happy Pipi jelmondata, ami némileg összezavarhatja a vásárlót, hiszen nehéz egy éppen 200 fokon sercegő csirkéről elképzelni, hogy vidám.

A zenész már a nyáron beszélt arról, hogy ha véget ér a válópere Körtvélyessy Kingával, belevág élete eddigi legnagyobb horderejű beruházásába. Az új üzletről egyelőre keveset tudni, ami biztos, hogy van büfékocsija a Rózsadomb centernél, a Savoya parkban, a Pólus centernél és a Váci úti Tescónál is – írja a Bors. A vállalkozás hivatalosan pénteken, november 17-én indult el, és már most látszik, hogy Junior igen sokat költ reklámra, hiszen Berki Mazsi, Hajdú Péter és Curtis Instagram-sztorijában is találkozni lehet a csirkés reklámmal.

A pletykák szerint L.L. Junior szinte minden pénzét ebbe az üzletbe fektette, és arra készül, hogy hamarosan bővítheti a hálózatát. Állítólag tízmilliókat ölt a food truckokba, ahol tucatnyi alkalmazott dolgozik. A napi teendőket természetesen nem ő intézi, de a szeme mindig a boltokon van.