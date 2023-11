Berki Mazsi cumisüveggel a kezében tett fontos bejelentést

Berki Mazsi érthetően komoly érzelmi válságba került Berki Krisztián másfél évvel ezelőtti halálakor. Noha a házaspár kapcsolata az utolsó hónapokban megromlott, közös gyermekük révén is kötődött Krisztiánhoz. Azóta a kis Emmácska lett a sztáranyuka legféltettebb kincse és egyben a szívéhez legközelebb álló személy is. Így nem is csoda, hogy minden téren szeretné jobbá tenni az életét.

Berki Mazsi / Fotó: Máté Krisztián

A lassan kétéves kislány esténként még mindig fogyaszt tápszert, így Mazsi egy fontos döntést hozott meg: a műanyag cumisüveget lecserélte a sokkal egészségesebb üvegfalúra.

A kisbabák a műanyag cumisüveg használatának módja és egyéb környezeti hatások miatt, akár 2600-szor több mikroműanyagot fogyaszthatnak el naponta, mint egy átlagos felnőtt – hangzik el a fontos információ Mazsi Instagram-vidójában, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

Megmondom őszintén, ha korábban tudtam volna ezt az információt, akkor sokkal, de sokkal hamarabb beszerzem az üveg cumisüveget az én drága Emmácskámnak

– árulta el Berki Mazsi Instagram-vidójában, aki hozzátette: egyáltalán nem drágább ez az egészségesebb kivitelnél.

Emmácskám egyébként mind a mai napig fogyaszt tápszert. Ezzel az üveggel próbálom egy kicsit jobbá tenni az ő kis életét, és próbálok tenni az egészségéért ezen az úton-módon is. Óvjuk együtt a környezetünket, és próbáljatok meg ti is tenni az egészségetekért és azért, hogy minél tovább megőrizhessük a Földönket

– tette hozzá.

Egyébként hiába a pozitív üzenet, rengeteg ítélkező hozzászólás érkezett Mazsi videója alatt. Többen azért támadták be, mert szerintük nem való a babáknak üveg, ráadásul még el is törhet.