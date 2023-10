L. L. Junior szabad, mint a madár - így van most a válása után

Nem volt egy egyszerű menet, de két héttel ezelőtt L. L. Junior és Körtvélyessy Kinga elváltak, és mind a ketten szokják a szingli életet. Junior a Borsnak adta az első nyilatkozatát a bontópere után.

Fotó: MG

Nehéz még megfogalmazni, hogy hogy vagyok, még ismerkedem a saját érzéseimmel

- kezdte L.L. Junior. - Nyilván sokkal könnyebb most minden, több energiám van magammal és a dolgaimmal foglalkozni, ami felszabadító érzés. Van bennem szomorúság is persze, hiszen egy tönkrement házasság mindkét fél számára kudarc. Számomra is az.

Ugyanakkor biztos vagyok benne - és szerintem Kinga is így gondolja -, hogy mindkettőnk életét meghosszabbítottuk azzal, hogy elengedtük egymást. Az a sok idegeskedés, stressz, ami a házasságunk megromlása és az abból következő válóper okozott, nem egészséges.

A szingli életem első heteit egy új vállalkozás beindításának szentelem, nyakig belevetettem magam a munkába. Hamarosan majd értesül a nagyközönség arról, hogy mi is az.