Kiderült, mikor lesz Hajdú Péterék esküvője

Nem először halasztják el az esküvőt Hajdú Péterék, azonban most nem Láng Eszter miatt csúszik minden. Mint ismert, korábban a műsorvezető menyasszonya a szülés után egy kis időt kért, hogy formába hozza magát, mivel arra vágyott, hogy a menyasszonyi ruha tökéletesen álljon rajta élete nagy napján. Azóta Láng Eszter alakja nem is lehetne tökéletesebb.

Fotó: TV2

A műsorvezető miatt csúszik az esküvő

Hajdú Péter a Ripostnak árulta el, igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy legkésőbb jövő tavasszal megtartsák az esküvőt. „Eszter elérte a célt, amit kitűzött maga elé, de most nálam van egy kis probléma az alakommal. Az a helyzet, hogy muszáj leszek formába lendülnöm, hiszen nem szeretnék a nádszálkarcsú és gyönyörű Eszter mellett úgy állni Isten, az anyakönyvvezető és a násznép színe elé, mint egy zsák krumpli.

Persze ez a hasonlat egy picit túlzás, de tény, hogy nagyjából hat kilótól kellene megszabadulnom ahhoz, hogy tökéletesen érezzem magam a bőrömben. Szóval most miattam csúszik az esküvő

– kezdte nevetve a műsorvezető, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy lefogyjon, de nincs könnyű dolga.

A Frizbi TV műsorvezetője nemrég arról is beszélt, hogy a menyegzőhöz szükség van arra is, hogy a katolikus egyház érvénytelenítse korábbi házasságát, most elárulta, ez már nem jelent akadályt.

„Eszter református, én katolikus vagyok, így mondjuk egy ökumenikus vagy református szertartás keretében Isten színe előtt is fogadalmat tehetünk anélkül, hogy érvényteleníteni kellene a korábbi házasságomat. Könnyen lehet, hogy végül ezt az utat fogjuk választani, és nem várjuk meg a procedúra végét.

Eszterrel most azon tanakodunk, hogy idén októberben, vagy jövő év tavaszán álljunk-e oltár elé. Egyelőre úgy látjuk, hogy Domi szempontjából inkább a későbbi időpont lenne optimális, mivel abba az életszakaszba lépett, amikor folyamatosan jön-megy, pakolászik, izeg-mozog.

„A keresztelőjén is lepakolta a pap asztalát és egy pillanatra sem állt meg. Most olyan szinten aktív, hogy gyakorlatilag követhetetlen. Ha csak egy héten át utánoznám, nem hogy hat, de tizenhat kilót is le tudnék dobni” – mesélte a műsorvezető a lapnak.