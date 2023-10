Gáspár Evelin kutyáinak jobb dolga van, mint egyes embereknek

Gáspár Evelin egy hete tette közzé az Instagramon, hogy családjához egy új törpe uszkár kiskutyus érkezett. A végtelenül aranyos kis csöppség azonnal bele tudott kóstolni a jóba, hiszen nemrég családostul elmentek vacsorázni egy étterembe, ami szeretettel fogadja nemcsak az embereket, de kedvenceiket is.

Gáspár Evelin magával szokta vinni házi kedvencét a munkahelyére Fotó: Instagram

A beavatás

Evelin bevallása szerint ez egy beavatási ceremónia volt Lunának, hiszen a kiskutya még soha nem volt velük étteremben. Bár még főételt nem kaphatott, mert túl fiatal, de így is találtak neki egy-két finom falatot.

„A másik kutyusunknak, Louisnak a kedvenc étterme ahol voltunk, ott tartottuk a második szülinapját. A kis Lunácska most esett át a beavatáson, neki ez volt az első alkalom, hogy eljött velünk vacsorázni. Imádjuk azt az éttermet, egy igazi állatbarát hely, igazából az állatok előbb kapnak vizet, mint bármit is a vendégek rendeléskor. Louis grillezett báránybordát evett, persze csakis fűszer nélkül, de Luna még nem ehet ilyeneket, szóval ő csak gyümölcsöt tudott enni és élvezni a család társaságát” – kezdte Evelin a Metropolnak, aki családjával együtt nagyon szeretik az állatbarát helyeket.

Teljes értékű családtagok

Gáspáréknál a kutyák teljes értékű családtagok és nincs az, hogy ők kimaradnának a programokból, vagy csak úgy alapvetően a hétköznapokból.

„Szinte mindenhova visszük őket magunkkal. Most például apummal wellness- hétvégére mennek. Vicces, mert apum szinte az unokáiként tekint rájuk. Én is szoktam magammal vinni munkába Lunácskát a TV2-be. Van saját fekvőhelye és tálja is, de nem csak én vagyok az egyetlen, mert elég sokan viszik magukkal a házi kedvenceiket oda munkába” – jegyezte meg Evelin, akinek nagyon fontos, hogy kedvencének ugyanolyan életminőséget biztosítson, mint amilyen az övé.