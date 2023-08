Hatalmas örömhírt jelentett be Gáspár Evelin! Úton a következő műsorszerkesztőnk?

Gáspár Evelin az oklevelével a kezében mutatta meg Instagram-oldalán, hogy elvégezte a TV2 Akadémiát. Ezzel már hivatalos tévés végzettsége is van, így már nem mondhatják azt a rosszindulatú kommentelők, hogy csak a családja miatt szerepel a televízióban. Az eszes fiatal lányra családja is nagyon büszke, fotója alatt édesanyja, Gáspár Bea is gratulációját fejezte ki.

Gáspár Evelin már hivatalosan is tévés /Fotó: Bors

Az erő és a kitartás mindent legyőz

– írta képe alá Gáspár Evelin. Ezután néhány hozzászóló próbálta csorbítani a fiatal nő érdemeit, de őket könnyűszerrel lekezelte Gáspár Bea. Itt az egyik reakciójában árulta el, hogy milyen jövőt lát maga előtt a lányának a szakmán belül:

Majd nehogy nézz egy nagyon, ha netalán szerkesztőként már »csak« a stáblistán látod a nevét, a műsor végén

– utalt a lánya leendő munkáira Gáspár Bea.

A teljes bejegyzést itt tudjátok megtekinteni: