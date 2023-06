Minden férfi álla leesett: Gáspár Evelin falatnyi fürdőruhában szexizik a parton

Gáspár Evelin többször is beszámolt már arról, hogy nehéz volt megküzdenie múltjának démonaival. Nehezen viselte, hogy kisgyerekként édesapja műsorában kellett szerepelnie, és fájó neki, hogy az akkor cselekedeteire azóta is mindenki emlékszik. Talán épp ez az egyik oka annak, hogy kishúga, Virág olyan kevés szerepet vállal a nyilvánosság előtt. Sokan bántották Evelint azért, mert kicsit teltebb volt a többi lányhoz képest, ez pedig meghatározó élménye volt a fiatalságának. Hamarosan tehát keményen edzeni kezdett, diétázott és tornázott, ennek köszönhetően most olyan bomba formában van, hogy minden néző álla leesik. Már többször vetkőzött fürdőruhára, hogy megmutassa, micsoda bombasztikus eredményt ért el, a mostani képektől azonban szó szerint beindultak a férfiak.

Gáspár Evelin a tihanyi parton fekszik, és egy nagyon szexi fürdőruhában mutatja meg csodás idomait. A rajongóknak több sem kellett: nem győzik dicsérni formás testét és gyönyörű fürdőruháját. Emellett többen is elmondták neki, hogy látszik az edzés eredménye.