Összezavarodtak a rajongók: ilyen hattyúvékonyak a Gáspár lányok

Vitathatatlan, hogy a Gáspár lányok a szépségükkel az egész országot elvarázsolták. Míg a háziasszonyok általában a csinos Bea asszony praktikáit és receptjeit követik nyomon, addig a fiatalabb nemezedék számára a fiatalabb Gáspár lányok szolgálnak példaként: sokak törekednek arra, hogy ilyen szép formásak legyenek.

Gáspár Bea receptjeit sokan szeretik – Fotó: Szabolcs László

Ahogyan sok más híresség, Gáspár Evelin is sok szeretettel köszöntötte édesanyját anyák napján. Emellett Evelin a nagymamára is gondolt, így tehát egy olyan fotót tett ki közösségi oldalára, ahogy vidáman pózol a család. A rajongók hirtelen összezavarodtak a kép láttán, hiszen a háttérben feltűnik Evelin egy diplomaosztós talárban, emellett a kép szélén is Evelin látható. Hamarosan azonban meg is érkezett a megfejtés: a háttérben egy életnagyságú Evelin-kép van, az zavart össze mindenkit.

De máson is megakadt a rajongók szeme: a Gáspár hölgyek olyan vékonyak és kecsesek, hogy el sem lehet hinni. Sajnos Virág hiányzik a képről, de szépségben ő sem maradna alul.