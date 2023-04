Plasztikáztatott Gáspár Evelin? Rá sem lehet ismerni

Egy ország szeme láttára nőtt fel Gáspár Evelin, hiszen a Győzike Show miatt a nézők nyomon követhették a mindennapjait. Nem mindig örült, hogy mindenhova kamerák követik, hamar fel is vette a mindenkinek beszóló tini szerepét.

A kislány azóta felnőtt, Evelin jelenleg a TV2-nél dolgozik gyakornokként, ahol a műsorvezetés érdekli a legjobban, abban a szakmában szeretné kamatoztatni a tehetségét.

Evelint sokáig zavarták a pluszkilói, így jó pár évvel ezelőtt eldöntötte, lefogy és ezért életmódot változtatott. A fiatal lány elképesztő elszántsággal és kitartással vágott bele a diétába, a munka pedig meg is hozta a gyümölcsét, negyven kilóval lett levesebb.

A változásnak még nincs vége

A hatalmas fogyás azonban, a jelek szerint kevés volt ahhoz, hogy Gáspár Evelin jól érezze magát a bőrében, ő további korrekciókra vágyott és vágyik... A legújabb fotói mindenesetre erről tanúskodnak. Evelin a napokban egy friss portréval jelentkezett, melyet az Instagramon osztott meg. A képen viszont mintha nem is az a lány lenne, akit megismertünk. Nyilván az alkalmazásban használt filterek is hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyon más az arca, mint eddig, de ha a képjavítókat nem vesszük figyelembe, akkor is kiszúrja a szemünket két dolog: az egyik Evelin szája, a másik pedig az orra.

Gáspár Evelin 2023-ban és 2020-ban Fotó: Instagram

A friss fotó láttán egyébként Evelin Instagram-követői is azonnal azt kérdezték, hogy mikor csináltatta meg a száját és az orrát? – de Győzike lánya ezekre a kérdésekre egyelőre nem válaszolt.