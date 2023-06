Megrázó videó: autóbalesetet szenvedett Gáspár Evelin

Gáspár Evelint a TV2 kamerái előtt faggatták arról, hogy milyen nyári élményei vannak, amikor ugyanis egy döbbenetes vallomás csúszott ki a száján. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy nyaranta milyen rossz tapasztalatokat szokott összegyűjteni, illetve hogy milyen nyári baleseteket szenvedett már el, amikor ugyanis egy autóbalesetről vallott színt.

Gáspár Evelin megszólalt a balesetéről Fotó: YouTube

A TV2 arról faggatta Gáspár Evelint, hogy milyen nyári baleseteket tudhat már a háta mögött. Elmesélte, hogy gyakran érik kellemetlen meglepetések.

Tavaly nyáron, én nem tudom, hogy kő vagy medúza volt-e, de az egész lábamat széjjel csipkedte, és utána bőrfelületi problémáim voltak utána. Nagyon fájt és kellemetlen volt

– mesélt fájdalmairól Evelin, majd arról is beszámolt, hogy a különféle rovarcsípések mindennaposak. Rendszeresen csípi meg darázs, szúnyog és pók, de kullancs még sosem mászott belé. Most be is oltatta magát kullancsok ellen, így reméli, továbbra sem lesz ilyen rossz tapasztalata. Majd egy autóbalesetéről is beszámolt.