Bejelentette a TV2: visszatér a képernyőre a Gáspár család

A Gáspár család hosszú éveken át élte a mindennapjait kamerák előtt. A szemünk előtt cseperedett fel Virág és Evelin. Láttuk, ahogyan a kis Virág vidáman huncutkodik, és azt is, hogyan lett Evelinből mint kiskamaszból érett, felnőtt nő. A nézőknek valósággal megszakadt a szívük, amikor eltűntek a képernyőről. Bár Bea híres szakácsként most is tevékenykedik, együtt már jó ideje nem láttuk a családot. Most azonban visszatérnek.

Újra együtt a Gáspár család.

Maga Evelin jelentette be a nagyszerű hírt, miszerint a Gáspár család teljes pompájában tér vissza a képernyőre. A TV2 Ütős Ötös műsorában érdekesebbnél érdekesebb történetekkel ismerkedtünk meg már eddig is, most pedig minden bizonnyal parádés adásra fog sor kerülni.

Tilla vendégei ugyan Gáspárék lesznek: jelen lesz Győző, Bea, Evelin, de még Virág is. Beát az utóbbi időben gyakran láthatjuk, hiszen valóságos sztárszakács lett, az azonban meglepő, hogy két lányuk is vállalta a fellépést. Evelin gyakran panaszkodott amiatt, hogy lelkileg milyen nehezen viselte gyerekkorában a forgatásokat, Virág pedig teljes mértékben visszavonult életet él: nem köti a nyilvánosság orrára, hogy mi történik éppen vele.

A rajongók most szemügyre vehetik a családot, és konstatálhatják, hogy egytől egyig nagyon sokat változtak. A kis Virágot szinte fel sem lehet ismerni, napról napra gyönyörűbb. Evelin is büszkén és szépségesen húzza ki magát a kamerák előtt. A rajongók ki is fejezték kommentekben, hogy mennyire örülnek a visszatérésnek.