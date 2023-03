Gáspár Bea borzasztó fájdalmakkal küzd: „A cipőfűzőmet sem tudom bekötni egyedül”

Örökletes betegség kínozza Gáspár Beát. Saját bevallása szerint, a hatalmas fájdalmait okozó ízületi betegségét édesanyjától örökölte – tudta meg a Story magazin.

Gáspár Bea/Fotó: Szabolcs László

„Két éve kezdődtek a derékpanaszaim. Tavaly a Hal a tortán forgatásain kórházba is kerültem, és szinte végig fájdalomcsillapítókkal forgattam. Most újra felerősödtek a fájdalmaim, és ez még az operációnál is jobban megijeszt” – kezdte teljes őszinteséggel Bea asszony, aki elismerte, hogy egy ideje nehézkesen mozog és fájdalmak gyötrik. Ez számára nemcsak kellemetlenül, de ijesztően is hatott.

„Sajnos édesanyámtól örököltem az ízületi betegséget, a mozgásszegény életmód eredménye pedig, hogy nincs elég izom a testemben, így a korral egyre gyorsabban és egyre jobban leépülök. Időnként már olyan fájdalmaim vannak, hogy éjszaka arra ébredek, meg sem tudok fordulni az ágyban. (…) Már a cipőfűzőmet sem tudom egyedül bekötni” – zárta szavait Gáspár Győző felesége.