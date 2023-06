Gáspár Evelin vallomása: „15 év kellett a csodához”

Gáspár Evelin közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a csalókra: fogyasztószereket reklámoznak a nevével, holott neki semmi köze az ilyen kétes „csodaszerekhez”.

Evelin csalókra hívta fel a figyelmet Fotó: Instagram

„Kis Grófo is felült nekik!”

„Semmilyen fogyasztószert nem szedek, amiket a Facebookon hirdetnek a képeimmel! (Kb. minden nap kapok emiatt üzenetet, hogy érdemes-e megrendelni.) Nem, mert kamu!” – fogalmazott közösségi oldalán Evelin, aki a Metropol felkeresésére elárulta:

„Valami zöld port reklámoznak a nevemben, még Kis Grófo is felült nekik! Már a hajam kihullik tőle, hogy jön a sok üzenet ezzel kapcsolatban. Szerintem elég látványos változáson mentem keresztül, ezt pedig nem egy perc alatt értem el, és főleg nem vacak porokkal!” – szögezte le, majd felindultan hozzátette:

„Nem fogok eljárást indítani a cég ellen, mert nem akarok ezzel foglalkozni, ebbe pénzt ölni. Aki a nevemmel akar nyerészkedni, hajrá, költse gyógyszerre a bevételt…” – fogalmazott Evelin, aki csodaszerek helyett heti négyszer jár az edzőterembe.

Tulajdonképpen 15 éve kezdtem az edzéseket. 15 év kellett a csodához.

„Persze ehhez az is kellett, hogy edzőt váltsak. Most a legjobb kezekben vagyok.”

Hozzátette, szülei büszkék az elért eredményre:

„Most már el is várják, hogy menjek le edzeni! Apám állatira le is szidna, ha visszahíznék!” – árulta el nevetve Evelin, utalva Győzikére.

„Az edzés mentálisan is megváltoztat”

De a TV2 Akadémia növendéke nemcsak testi változást vett észre: lelkileg is fejlődött.

„Az edzés mentálisan is megváltoztat, a kitartásomat is fejleszti. Sokszor úgy vagyok vele, hogy nem akarok menni, tudom, hogy fájni fog, utána izomlázam lesz. Mégis felkerekedek, és megcsinálom csak azért is. Nemrég bokszolni is kezdtem, pedig a kardio edzésekhez eddig lusta voltam.”

Evelin kiskora óta kapott bántásokat az alakja miatt, a rosszakarók pedig most is találnak rajta fogást.

„Azok bántanak, akik a legsérültebbek. Ha valaki rendben van magával, és meglátja a képem, tovább pörget akkor is, ha tetszik neki, ha nem. Most már nem a pluszkilók miatt, hanem például a mellem miatt piszkálnak. Persze, ha plasztikáztatnék, akkor meg az lenne a baj. Engem ez már őszintén nem érdekel, csak magamnak akarok megfelelni, annak pedig örülök, ha tudok motiválni másokat az egészséges életmódra, az edzésre” – tette még hozzá.