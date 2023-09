Tóth Vera reagált arra, hogy Krausz Gábor részt vesz a Dancing with the Stars-ban

Október 14-én indul a közkedvelt táncos showműsor, a Dancing with the Stars, a TV2 csatornáján. A negyedik évadban résztvevő celebek és profi táncosok listája tegnap lepleződött le, és mint kiderült: Krausz Gábor is azok között van, akik táncparkettre lépnek.

A séf most kicsit háttérbe szorítja szakmáját, hogy megmutassa: ugyanolyan jó a táncparketten, mint a konyhában Fotó: tv2

A híres séf hetek óta a média egyik kiemelt személye, miután bejelentették válásukat Tóth Gabival. Múlt hétvégén a Városligeti Mentőnapon hosszú idő után először voltak egyszerre egy helyszínen, ám kiderült, hogy amint Gabi színpadra lépett, Gábor elhagyta a helyszínt.

A tegnap esti bejelentés után azonban úgy néz ki, nem csak válása miatt lesznek szorgos, és feszült napjai a sztárséfnek, hanem azért is, mert Mikes Anna oldalán hétről hétre muszáj lesz megcsillogtatnia tánctudását különböző táncnemekben.

Várható volt, hogy a hírt sokan véleményezni fogják azok után milyen kálvária van most körülötte. Sokan azt gondolták, hogy valaki a Tóth családból biztos mond majd valamit, és ez így is lett: Tóth Vera kifejtette azt, mit gondol.

A DWTS Instagram-oldalára feltöltött Krausz Gábor-Mikes Anna páros fotóját Tóth Gabi tesója bizony beszivecskézte. Ez azt jelenti, hogy Vera támogatja ex-sógorát, nincs benne semmi rossz indulat Gábor felé. A séf korábban már amúgy is elmondta, hogy nincs baja Verával, mindig is jóban voltak.