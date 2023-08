Íme Tóth Vera esküvői videója: így érezte magát Krausz Gábor a lagzin

Miképpen arról már a Metropol is többször beszámolt: hatalmas buli keretei között kötötte össze életét Tóh Vera és szerelme.

Eredetileg Palkonyán, a hegy tetején, a szabad ég alatt szerettünk volna megesküdni a barátaink, a Haraszti család borbirtokán.

A dekorosunk, Anita segítségével már mindent kiválasztottunk, lefoglaltunk, megrendeltünk, kompletten összeraktuk az egész lakodalmat, csakhogy két nappal az esküvő előtt az egész addigi munkánk dugába dőlt. Kiderült, hogy 30 fokos napsütés helyett ítéletidő lesz, pedig még mezőgazdászokat is megkérdeztünk, hogy mire számíthatunk. Nem jött be” – mesélte korábban az énekesnő, amelyről egy korábbi cikkünkben írtunk.

Míg Tóth Vera jelenleg a családalapításra és a gyerekvállalásra koncentrál, húga, Tóth Gabi fölött sötét felhők gyülekeznek. Krausz Gáborral hivatalosan is bejelentették, hogy kapcsolatuk véget ért, és válni készülnek, és bár a kis Hannarózát továbbra is közösen nevelik, a jövőben nem kívánnak egy fedél alatt élni. A nemrég megvásárolt közös otthonukból a sztárszakács már el is költözött, s most azt pletykálják, Gabira ismét rátalált a szerelem.

Tóth Vera néhány órával ezelőtt közzé tette fergeteges lakodalmáról készült videót, amelyen látható, hogy nagyobbnál nagyobb sztárok ünneplik meg az énekesnő szerelmét. Az egyik főszereplő természetesen Hannaróza, aki vidáman és izgatottan szaladgál a helyszínen, ugyanakkor Tóth Gabi is gyönyörű koszorúslány ruhában ropta.

A szemfülesek azonban könnyedén kiszúrhatják, hogy Tóth Gabi elhagyott szerelme, Krausz Gábor is többször feltűnik a videón. Nem tudni pontosan, hogy Gabi és Krausz mikor döntöttek véglegesen a válás mellett, az azonban már bizonyos, hogy Veráék esküvőjén mindketten jelen voltak. Arra is érdemes azonban felfigyelni, hogy egyetlen képkockán sem állt egymás mellett Gabi és Gábor. Gabi vagy koszorúslányként tevékenykedik, vagy kislányával bulizik, de egyszer sem mutatkozik férje mellett. Emiatt sokan azt feltételezik, hogy már ekkor vége lehetett a kapcsolatuknak.

