„Reméljük, összejön”: a gyerekvállalásról beszélt Tóth Vera

Míg a sajtó a húga, Tóth Gabi válásától hangos, addig a másik Tóth lány, Vera szép csendben férjhez ment szerelméhez, Pauli Zoltánhoz, akivel már öt éve alkotnak egy párt. A nagy napról és férjével való kapcsolatáról, valamint a jövőbeli gyerekvállalásról az énekesnő a Tények Plusz riportjában mesélt.

Tóth Vera a Tények Plusz riportjában – Fotó: TV2 Mokka

Bár a nagy napot váratlan és kellemetlen események előzték meg az időjárás miatt, a végén minden összejött, és a pár Szentendrén kimondhatta egymásnak a boldogító igent. Tóth Vera (aki a magánéletben felvette a férje vezetéknevét) arról számolt be, hogy még mindig nehezen fogja fel, hogy feleség lett, ugyanakkor tagadhatatlanul boldoggá is teszi a tény. Mint mondta, a házasság az ő szemében mindig is egyfajta szentséggel bírt, noha tudja, ezzel talán sokan nem értenek egyet.

Nem az van, hogy kiválasztottalak téged, hogy te vagy a csajom, én meg a pasid, hanem az életemet adom a kezedbe, és szerintem ez a legszebb dolog a világon, amivel megtisztelheted a másikat, és magadat is

– fogalmazta meg, mit jelent számára az egybekelés.

Szóba került ezek után a gyermekvállalás is: az énekesnő azt mondta, már egy ideje tervbe van véve, noha az élet eddig mindig felülírta. Mindenesetre a férjével úgy készülnek, egy nap még szülők lesznek, de nem esnek kétségbe akkor sem, ha mégsem sikerülne.

Reméljük, összejön, ha meg nem, akkor meg ott van a kis Hannaróza, majd azt tejben-vajban fürösztjük, meg a család gyerektagjait

– árulta el Tóth Vera.