Schobert Lara csókolózós fotóval mutatta meg focista kedvesét

Néhány hete lapunk is beszámolt róla, hogy Schobert Lara újra szerelmes. Focista kedvesével pedig annyira komoly már a kapcsolatuk, hogy a fiatal lány pedzegette, hogy külön költözne a családjától, hogy a párjával összebútorozhassanak. Lara elmondása szerint már most is sok időt töltenek együtt, és sokszor alszik a kedvesénél, így úgy tűnik, hogy nem lenne már nagy lépés az életében az összeköltözés.

Schobert Lara anyukájához hasonlóan edzőként szeretne majd helytállni /Fotó: Mate Krisztian

Lara hamarosan betölti a 20 éves életkort, és nagy tervei vannak az életben. Első lépése az volt, hogy pénzügyileg függetlenedett a családjától, és saját keresetéből él, valamint fitneszedzőnek tanul.

Lara mostani párjáról annyit tudni, hogy NB2-es focista, ez a közös képükön is látszik, ugyanis Lara éppen egy csókot ad a pálya szélére szaladó barátjának. Többet azonban még nem tudni róla, csupán annyit, hogy a Kazincbarcika csapatában focizik és kicsit idősebb, mint a fiatal lány.

