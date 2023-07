Hálószobatitok: Károly király és Kamilla szerint ez a sírig tartó házasság titka

Ha valaki, hát Károly király tudja, hogy milyen igazán szeretni valakit és kitartani egy nő mellett. Mióta csak az eszét tudja, szerelmes Kamillába. A Dianával való házasság bukásra volt ítélve, hiszen nem szerelemből köttetett, kettejük gondolkodása merőben más volt, Károly szíve pedig mindig másfelé húzott. A válás nehéz volt mindenkinek, de a Kamillával való szerelme végre törvényessé vált. Most pedig az is kiderült, mi a sírig tartó szerelem és házasság titka.

Kamilla és Károly büsze arra, hogy együtt lehetnek / Fotó: Hugo Burnand

Amikor a körülmények lehetővé tették, Károly megragadta az alkalmat, és feleségül vette élete szerelmét, Kamillát. Azóta rendkívül boldog házasságban élnek, és soha nem kérdőjelezte meg, hogy mennyire szeretik egymást. A szakértők kitálaltak arról, hogy esetükben mi a sírig tartó szerelem és házasság titka.

Nekünk, egyszerű embereknek talán kevésbé érthető, de a királyi családban nagyon gyakori, hogy a férj és feleség nem alszik együtt. Tudjuk, hogy a régi időkben a királynak és a királynőnek is külön rezidenciája volt, ez pedig nincsen másképp most sem. II. Erzsébet és Fülöp herceg is külön aludtak, állítólag Vilmosnak és Katalinnak is külön hálószobája volt, most pedig az is kiderült, hogy Károly király és Kamilla is külön hálóban alszik.

A szakértők szerint ennek több oka is van. Egyfelől Károly komoly hátfájdalmakkal küzd, ezért nagyon fontos számára egészségileg, hogy egyedül, egy kifejezetten neki készült matracon aludjon. Emellett párkapcsolat szempontjából is áldásos, hiszen így mindkét félnek megadatik a külön tér. Kutatások szerint egy kapcsolat sokkal könnyebben megromlik, ha nincs a feleknek privát szférájuk, éppen ezért nagyon fontos, hogy a háló a saját ízlésünk szerint legyen kialakítva, és az csak a miénk legyen – írja a Mirror.