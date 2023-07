Bővül Katalin hercegné családja: „Nem is lehetnénk izgatottabbak”

Bizonyára Katalin hercegné a fellegekben járhat a napokban, ugyanis öccse egy fájó veszteség után örömhírt kapott.

A 36 éves James Middleton és párja, Alizée Thevenet nemrég vesztették el imádott terápiás kutyájukat, akinek a temetésén még a walesi hercegi pár is részt vett. Ám most boldogságukról számolhattak be, ugyanis úton van első közös gyermekük. A várandós Alizée Thevenet másik kutyájukkal, Mable-lel látható a boldog kismamafotókon.

„Nem is lehetnénk izgatottabbak... Nos, Mable talán igen” – írta a fotókhoz James Middleton.

„Nagyon nehéz volt az évkezdet a szeretett Ella elvesztése után, azonban az évet a legdrágább kis jövevénnyel fogjuk befejezni a növekvő családunkban” – tette hozzá.

James és Alizée 2021 szeptemberében házasodtak össze, miután a koronavírus-járvány miatt kétszer is le kellett mondaniuk a nagy napot. Végül szűk családi körben a délkelet-franciországi Provence-Alpes-Côte d’Azur tartományban található Bormes-les-Mimosas faluban fogadtak egymásnak örök hűséget – írja a Mirror.

Ella, a cocker spániel volt egyébként Katalin hercegné öccsének az első kutyája. Erős szálak fűzték össze őket, ugyanis a terápiás eb megmentette James életét azzal, hogy segített neki legyőzni a depresszióját. Ezért is volt annyira fájó veszteség Ella elvesztése még idén januárban.