Cristiano Ronaldo barátnője bikiniben mutatta meg barack alakú fenekét – Fotó!

A szaúd-arábiai focibajnokság fáradalmait kipihenni utazott el Cristiano Ronaldó és barátnője Georgina Rodríguez. A bolti eladóból influenszerré, és a világ egyik legjobb focistájának feleségévé váló nő nem is felejtette el megosztani az 50 milliós követő táborával, hogy jet skizni voltak párjával. A képek tanúsága szerint egy hajókiránduláson voltak a szerelmesek, ahol többek között jet skiztek is. Georgina pedig megmutatta egy aprócska bikiniben a kidolgozott, verhetetlen testét is. A képeket itt tudjátok megtekinteni: